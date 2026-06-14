No skatuves prožektoriem uz politiku! Dziedātāja Ieva Akuratere kandidēs uz Saeimu 1
Jaunās konservatīvās partijas (JKP) padomes sēdē sestdien izziņoti reģionu sarakstu līderi 15. Saeimas vēlēšanām. Leģendārās rokgrupas “Pērkons” soliste Ieva Akuratere arī kandidēs uz Saeimu.
Sestdien JKP padomes sēdē pēc šonedēļ izziņotā Ministru prezidenta amata kandidāta Jāņa Citskovska nominēšanas partijas vadība un biedri vienojās par turpmākajiem praktiskajiem soļiem 15. Saeimas vēlēšanu kampaņas īstenošanai un vēlēšanu sarakstu izveidei.
Lai nodrošinātu iekšējās demokrātijas un caurskatāmības standartus, sēdē tika ievēlēta jauna JKP Uzraudzības komisija, kurā darbosies Pēteris Alksnis, Sarmīte Barvika un Gundars Lauva.
Latgales saraksta koordinators ir JKP valdes loceklis Pēteris Aglonietis. Latgales sarakstā startēs Valsts robežsardzes vecākā speciāliste Iveta Šeršņeva.
Zemgales saraksta līderis būs JKP valdes loceklis Mārtiņš Štāls, sarakstā startēs arī finansists Artis Ramutis, Aizkraukles uzņēmējs Jānis Brokāns un 13. Saeimas deputāts un uzņēmējs Aivars Geidāns.
Viens no Vidzemes saraksta līderiem būs JKP valdes loceklis Guntis Bībers. Vidzemes sarakstā vēlēšanās startēs arī selekcionārs Jānis Rukšāns un Ogres novada uzņēmēju biedrības valdes loceklis un bijušais SIA “Jauda – koks” vadītājs Ēriks Eisaks.
JKP priekšsēdētājs Stradiņš padomes sēdē informēja biedrus, ka šajās vēlēšanās ir jābūt 125 deputātu kandidātiem.
Padomes sēdes debatēs uzstājās vairāki partijas biedri, kas runāja gan par nepieciešamību aktīvi strādā valsts interesēs, gan arī tika iezīmētas nevēlāmās tendences politikā, ko JKP neatbalsta, piemēram, Krievijas interešu lobēšana, privāto uzņēmējdarbības interešu lobēšana un populisms. JKP līdz 19. jūnijam. pabeigs darbu pie partijas programmas ar nozaru speciālistiem. Programmas izstrādes darbu koordinē JKP valdes priekšsēdētāja vietnieks un viens no Kurzemes saraksta līderiem Didzis Zīraps.
JKP 15. Saeimas vēlēšanu programmā paredzēta moderna aizsardzības sistēma sadarbībā ar sabiedrotajiem, stingra imigrācijas kontrole un efektīva civilā aizsardzība, birokrātijas mazināšana uzņēmējiem, mērens un ekonomisko aktivitāti atbalstošs nodokļu režīms.
Tāpat JKP programmā paredzēta valsts aparāta efektivizācija, cīņa pret korupciju un tiesību garantēšana norēķiniem skaidrā naudā, mērķtiecīgs atbalsts ģimenēm un rindas mazinoša, pieejamāka veselības aprūpe, kā arī latviešu valodas un kultūrvēsturiskā mantojuma stiprināšana, kā arī atbalsts pedagogiem, mazinot administratīvo slogu.
Jau ziņots, ka JKP trešdien izziņoja savu premjera amata kandidātu, un tas būs bijušais Valsts kancelejas direktors Citskovskis. Partijas saraksta līdere Kurzemē būs JKP valdes locekle Daiga Pirogova, bet Rīgā – Citskovskis.
Citskovskis bija Valsts kancelejas (VK) direktors no 2017. gada līdz 2024. gada jūlijam. Saistībā ar ekspremjera Krišjāņa Kariņa (JV) avioreisu skandālu 2024. gada jūlija sākumā viņš tika pazemināts amatā. Protestējot pret to, Citskovskis nolēma aiziet no darba Valsts kancelejā.
Patlaban notiek tiesvedība tā dēvētajā Kariņa lidojumu lietā, kur vienīgais apsūdzētais ir Citskovskis. Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju Citskovskis apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Viņš noliedz savu vainu.
JKP 2024. gadā Eiropas Parlamenta vēlēšanās startēja nesekmīgi un ieguva tikai 1,5% vēlētāju atbalstu. Pirms tam partija netika pārvēlēta 14. Saeimā, kam sekoja daļas redzamu biedru izstāšanās.
13. Saeimas vēlēšanās partija ieguva 16 deputātu mandātus, kopā ar “Jauno vienotību”, Nacionālo apvienību, “Attīstībai “Par!”” veidojot koalīciju.