Atklāts, kuri Saeimas deputāti aprīlī saņēma lielākās kompensācijas
Saeimas deputāti šā gada aprīlī transporta un mājokļa izdevumu kompensācijās kopumā saņēmuši vairāk nekā 26 700 eiro, liecina parlamenta publiskotā informācija. Vairākiem deputātiem izmaksātās summas pārsniegušas 900 eiro mēnesī, bet lielākā kompensācija tuvojusies 1000 eiro atzīmei.
Dzīvokļu īres kompensācijās izmaksāti 15 370,21 eiro, bet transporta izdevumu kompensācijās – 11 394,91 eiro.
Lielākās kopējās kompensācijas aprīlī saņēmis Viesturs Zariņš (JV) – 986,06 eiro, kam seko Artūrs Butāns (NA) ar 941,06 eiro, Viktorija Pleškāne ar 935,85 eiro un Līga Kļaviņa (ZZS) ar 916,30 eiro. Tāpat starp lielākajiem kompensāciju saņēmējiem ir Ramona Petraviča (LPV), kurai piešķirti 911,21 eiro, kā arī Jānis Vucāns (ZZS) ar 904,56 eiro.
Savukārt lielākās transporta kompensācijas aprīlī izmaksātas Zariņam – 986,06 eiro, Vucānam – 464,56 eiro, Lindai Matisonei (AS) – 435,35 eiro un Edgaram Putram (AS) – 435,11 eiro.
Deputāti var saņemt vienotu telpu īres un transporta izdevumu kompensāciju, tostarp par sabiedriskā transporta izmantošanu. Kompensācijas “griestus” (maksimālo iespējamo apmēru) nosaka, pamatojoties uz deputāta norādīto deklarēto dzīvesvietu, un Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus piešķirtā kompensācijas limita jeb normas robežās.
Deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas pieļaujamie apmēri tiek rēķināti, aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēram piemērojot attiecīgus koeficientus, kas noteikti likumā – Saeimas kārtības rullī.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot deputāta pilnvaras. Kompensāciju sistēma ir izveidota, lai Saeimā ievēlēto deputātu dzīvesvieta neietekmētu viņu iespējas veikt deputāta pienākumus.
Piemēram, tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, nebūtu nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar rīdziniekiem.