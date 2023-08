Ukrainas bokseris Oleksandrs Usiks sestdien Vroclavā ar nokautu uzvarēja britu Danielu Dubuā un nosargāja čempiona jostas smagajā svarā.

Ukrainas nosargāja Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācija (IBF) un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostas, kā arī Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) titulu.

Jau astotā raunda beigās Usiks pēc vairākām sitienu sērijām piespieda pretinieku notupties uz ceļgala ringā. Dubuā gan paguva piecelties pirms tiesnesis atskaitīja līdz desmit, bet nākamajā raundā brits neizturēja pretinieka ofensīvu un Usiks ar taisno sitienu pielika punktu duelim.

Piektajā raundā pēc Dibuā sitiena uz ringa grīdas bija nonācis arī Usiks, taču tiesneša ieskatā tas bija sitiens zem jostas vietas un netika skaitīts kā nokdauns.

Cīņa norisinājās Vroclavas “Šlask” futbola komandas stadionā, kur to klātienē noraudzījās apmēram 40 000 skatītāju.

BREAKING:

Oleksandr Usyk remains the heavyweight champion belts after defeating Great Britain’s Daniel Dubois in front of tens of thousands of Ukrainian refugees in Wrocław, Poland tonight.

Usyk dedicated his win to the Armed Forces of Ukraine.pic.twitter.com/oWpoIx7FFs

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2023