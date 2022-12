Policijas pretterorisma vienības karavīri Frankfurtē aiztur Reiha pilsoņu grupējuma vadoni Heinrihu XIII princi Reusu. Foto: Boris Roessler/AP/SCANPIX

Vācijā plānots militārs valsts apvērsums. Aizturēti 25 fantāzijām un sazvērestību pārņemti cilvēki







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar Vācijā aptuveni trīs tūkstoši policistu veica kratīšanas 130 īpašumos visā valstī un arestēja 25 cilvēkus no galēji labējo ekstrēmistu aprindām, kas tiek turēti aizdomās par bruņota valsts apvērsuma gatavošanu.

Policija veic ­”pretterorisma operāciju”

Vācijas Federālā prokuratūra paziņojusi, ka kratīšanas veiktas 11 no 16 federālajām zemēm 130 īpašumos, kas pieder tā dēvētās Reiha pilsoņu kustības atbalstītājiem. Daļa šīs kustības dalībnieku noraida Vācijas pēckara konstitūciju un ir aicinājuši gāzt valdību. Tieslietu ministrs Marko Bušmans raksturojis kratīšanas kā “pretterorisma operāciju”, piebilstot, ka arestētie tiek turēti aizdomās par bruņota uzbrukuma plānošanu valsts iestādēm. Vācijas drošības dienesta amatpersona pavēstījusi, ka grupējums bija “pārņemts ar vardarbīga apvērsuma fantāzijām un sazvērestības ideoloģijām”.

Pēc prokuratūras datiem, par aizdomām dalībā teroristiskā organizācijā aizturēti 22 Vācijas pilsoņi. Vēl trīs cilvēki, tajā skaitā viens Krievijas pilsonis, arestēti un tiek turēti aizdomās par organizācijas atbalstīšanu.

Vēl 27 cilvēku lietās turpinās izmeklēšana.

Kā ziņo izdevums “Der Spiegel”, starp vietām, kur veiktas kratīšanas, ir Vācijas armijas speciālo spēku vienības kazarmas Kalvas pilsētā valsts dienvidrietumos. Šī vienība agrāk tikusi pārbaudīta, jo esot bijušas aizdomas par dažu karavīru saistību ar galēji labējām aprindām. Federālā prokuratūra atteikusies apstiprināt vai noliegt, ka kazarmās notikusi kratīšana. Līdz ar aizturēšanām Vācijā arestēts arī viens cilvēks Austrijas pilsētā Kicbī­elā un Itālijas pilsētā Perudžā.

Pēc prokuratūras rīcībā esošās informācijas, aizturētie pagājušajā gadā esot izveidojuši “teroristisku organizāciju ar mērķi gāzt pastāvošo valsts varu Vācijā un aizvietot to ar pašu veidotu valsts modeli, kas jau bija dibināšanas procesā”. Aizdomās turamie apzinājās, ka viņu mērķis varētu būt sasniedzams tikai ar militārām metodēm un spēku, piebilda prokuratūra. Daži no grupas dalībniekiem bija veikuši “konkrētu sagatavošanos”, lai ieņemtu Vācijas federālo parlamentu ar nelielu bruņotu grupu. “Šā plāna detaļas vēl ir jāizmeklē, lai noteiktu, vai kāds no “aizdomās turamajiem var tikt apsūdzēts valsts nodevībā”, teikts prokuratūras paziņojumā.

Grupējums vadījies no sazvērestības teorijām

Grupējums esot vadījies no sazvērestības teorijām un stāstiem par tā dēvēto Reiha pilsoņu kustību, kā arī ­”QAnon” ideoloģiju. Prokuroru ieskatā, grupējuma dalībnieki uzskatījuši, ka Vāciju pārvalda tā dēvētā dziļā valsts, līdzīgi nepamatotajiem apgalvojumiem, ko ASV izplatīja bijušais prezidents Donalds Tramps.

Prokuratūra atklājusi, ka starp grupējuma vadoņiem bijis kādreizējās vācu aristokrātu dzimtas atvase Heinrihs XIII P. R. (71) un bijusī militārpersona Redigers P. (69), kuram bija uzdota grupējuma bruņotā spārna veidošana. Grupējums esot plānojis iecelt Heinrihu XIII P. R. par Vācijas jauno līderi, kas jau esot sazinājies ar Krievijas amatpersonām, lai vienotos par jauno kārtību valstī, kad Vācijas valdība būs gāzta. Heinriham XIII P. R. saziņā ar Krievijas pārstāvjiem palīdzējusi Krievijas pilsone Vitālija B. “Līdz šim veiktā izmeklēšana liecina, ka nav nekādu norādījumu, ka personas, ar kurām sazinājās Heinrihs XIII P. R., būtu pozitīvi reaģējušas uz viņa lūgumu,” teikts prokuratūras paziņojumā.

Kā atzīmē “Der Spiegel”, policija ir aizturējusi vēl kādu personu, Birgitu M.-W., kura ir tiesnese un agrāk darbojusies galēji labējā partijā Alternatīva Vācijai (AfD), kuras saistību ar ekstrēmistu aprindām izmeklē Vācijas drošības dienests. Partijas AfD vadība paziņojusi, ka nosoda apvērsuma plānu, par ko tā uzzinājusi tikai no medijiem, un pieprasa ātru un detalizētu izmeklēšanu.

Labējie ekstrēmisti apdraud Vācijas iekšējo drošību

Vācijas iekšlietu ministre Nensija Fēzere pavēstījusi, ka “policijas veiktie reidi apliecina, ka mēs zinām, kā aizstāvēties pret demokrātijas ienaidniekiem”. “Izmeklēšana parādīs, cik nopietns bija terorisma drauds Reiha pilsoņu kustībā un cik tālu apvērsuma plāni bija izstrādāti,” viņa teica. Zaļo partijas likumdevēja Zāra Nanni izteikusies, ka grupējums nav bijis visai rīcībspējīgs, taču, lai cik bezcerīgi būtu bijuši viņu plāni, pat šāds mēģinājums ir bīstams.

Amatpersonas atkārtoti brīdinājušas, ka galēji labējo ekstrēmistu darbība rada lielāko apdraudējumu Vācijas iekšējai drošībai. Fēzere šogad paziņoja, ka valdība plāno atbruņot aptuveni 1500 aizdomās turētu ekstrēmistu un padziļināt pārbaudes personām, kas grib iegādāties šaujamieročus.