Vācijas ekonomikas un klimata aizsardzības ministrs Roberts Hābeks, kurš ir arī Vācijas vicekanclers, asi kritizējis EK ierosinājumu iekļaut kodolenerģiju un dabas gāzi tā dēvēto zaļo ieguldījumu sistēmā enerģētikas jomā. Foto: IMAGO IMAGES/SCANPIX

Vācija paziņo par būtisku Krievijas energoresursu importa samazināšanu Ieteikt







Vācija piektdien paziņoja, ka būtiski samazinās energoresursu importu no Krievijas saistībā ar tās īstenotu uzbrukumu Ukrainā.

Krievijas naftas imports līdz jūnijam tiks samazināts par pusi, bet no rudens pilnībā tiks pārtraukts ogļu imports, norādīja Vācijas valdība.

“Pēdējās nedēļās kopīgi ar partneriem mēs esam īstenojuši intensīvus centienus, lai no Krievijas samazinātu fosilo energoresursu importu un paplašinātu mūsu piegāžu bāzi,” sacīja Vācijas ekonomikas, enerģētikas un klimata ministrs Roberts Hābeks.

Pirms Maskavas īstenotā iebrukuma Ukrainā trešdaļu no Vācijas naftas importa, 45% no ogļu iegādēm un 55% no gāzes importa nodrošināja Krievija.

Hābeks skaidroja, ka naftas piegādes no Krievijas jau samazinājušās par 25%, līdz gada vidum tās saruks par pusi, bet līdz gada beigām tiks pārtrauktas pilnībā. Turklāt līdz rudenim Vācija būšot neatkarīga no Krievijas oglēm.

Taču attiecībā uz gāzes importu situācija esot sarežģītāka, un Hābeks sacīja, ka Vācija no Krievijas gāzes piegādēm spēs atteikties vien 2024.gada vidū.