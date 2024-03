Pirmo reizi Vācijas pilsēta Frankfurte svinēs musulmaņu svēto ramadāna mēnesi, izgaismojot galveno ielu ar pusmēnešiem, zvaigznēm un laternām. Vietējie musulmaņi šo soli ir atzinīgi novērtējuši. Frankfurte tā cenšas sūtīt miera un kopības vēsti, raksta Vācijas mediji.

No 10. marta līdz 9. aprīlim šogad būs ramadāns – musulmaņu gavēņa un pārdomu mēnesis. Frankfurtes gājēju ielā Grosse Bockenheimer Strasse, kas sarunvalodā pazīstama kā Fressgass (aptuveni: ēdienu aleja), jo tajā ir daudz kafejnīcu un restorānu, būs izvietota liela izkārtne ar uzrakstu “Priecīgu ramadānu!” un citi apgaismojumi. Pilsētas apgaismojuma izmaksas bija 75 000 eiro.

Citi politiķi norāda, ka finansējums Ziemassvētku gaismām Frankfurtē nāk no tirdzniecības asociācijām un ziedojumiem, un apgalvoja, ka pilsētas finansējumam gaismām nevajadzētu būt veltītām tikai vienai reliģijai. “Mēs uzskatām, ka, ja šāds fakts noticis, tad tam ir jākalpo visām reliģiskajām kopienām Frankfurtē.”

“Ramadāns ir laiks, kurā cilvēki pārdomā to, kas dzīvē ir patiešām svarīgi: par pārticību, par jumtu virs galvas, par mieru un komfortu ģimenē, par draugiem un kaimiņiem,” skaidroja pilsētas domes priekšsēdētāja Hilime Arslanere.

Pilsētas mērs Nargess Eskandari-Grīnbergs sacīja, ka šādi vēstījumi ir īpaši svarīgi kara un krīzes laikā, piebilstot: “Tās ir kopības gaisma pret aizspriedumiem, diskrimināciju, antimusulmaņu rasismu un arī pret antisemītismu.”

Frankfurte ar gandrīz 800 000 iedzīvotāju ir Vācijas piektā lielākā pilsēta (pēc Berlīnes, Hamburgas, Minhenes un Ķelnes) un valsts finanšu sektora centrs.

Tāpēc Frankfurtes musulmaņu kopienas priekšsēdētājs Mohameds Sedadi apsveica apgaismojuma plānus kā “ļoti nozīmīgus musulmaņiem”, sakot, ka tie liecina, ka: “Mēs visi piederam pilsētai.”

Lai gan publiskais ielu apgaismojums jau sen ir bijis daļa no kristiešu reliģiskajām svinībām, īpaši Ziemassvētkos, musulmaņi Rietumvalstīs arī arvien biežāk sāk izrotāt mājas un ēkas Ramadāna laikā.

Ramadan lights in London and Frankfurt, but our Islamisation is "just a conspiracy theory". It pisses me off so much https://t.co/pkxafc3fl0

— Martina Guth 🇨🇵 🇩🇪 (@Martina_Guth) March 5, 2024