Vai ar bankas karti tēriņi ir lielāki nekā ar naudu “uz rokas”? Atbild eksperte Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Vai neredzot naudu taustāmā veidā, mēs to tērējam vairāk un bieži vien nevajadzīgos pirkumos? Uz jautājumu TV24 raidījumā “Domu filtrs” atbild “Swedbank” Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.

“Man negribētos teikt, ka [digitālās] naudas formāts nozīmē to, ka mēs tērējam vairāk. Es zinu cilvēkus, kuri atklāj, ka pat tad, kad viņiem ir 50 eiro banknote kabatā, tiklīdz viņš to samainīs un vairs nebūs 50 eiro – viņam tā iztērējas tāpat. Šeit drīzāk ir stāsts par šiem mārketinga stimuliem – pērc divus maksā par vienu un tad izrādās, ka man nevajadzēja vienu. Tas ir stāsts ne par naudas formātu, bet drīzāk par psiholoģiskiem uzvedības aspektiem – kuros brīžos es piebremzēju, kuros brīžos es pasaku nē savām impulsa vēlmēm. Es vairāk teiktu, ka naudas formātam ir sekundāra loma,” uzskata E. Kropa.

Eksperte elektroniskajam naudas formātam saredz drošumu un ērtumu, jo sekot līdzi tēriņiem gan fiziskai, gan digitālai naudai ir disciplīnas jautājums. “Tu lieto tehnoloģijas, bet lieto ar kritisku domāšanu – pirms izvēlies paskaties savu konta atlikumu, vai es to varu atļauties un vai man to vajag, vai rīt es to nenožēlošu. Šos jautājumus jāuzdod gan pīkstinot ar telefonu, gan dodot banknoti,” saka “Swedbank” pārstāve.

Kritiskā domāšana ir būtiska, lai informācijas jūklī spētu veidot izvērtētus spriedumus. “Domu filtrs” paredzēts visām paaudzēm, bet jo īpaši jauniešiem. Raidījums tapis sadarbībā ar nodibinājumu fondu “TAVS ATBALSTS”, kas īsteno dažādus sociālus projektus, kā arī nodrošina kopfinansēšanas projektu platformas TavsAtbalsts.lv darbību. Fonda vadītāja Inese Leoho-Čudare stāsta, ka iecere par šāda raidījuma veidošanu tapusi domājot, ko fonds var dot Latvijas jauniešiem un sabiedrībai kopumā, lai mūsdienu saspringtajos ģeopolitiskajos apstākļos un arī ikdienā arvien vairāk sāktu analizēt un izsvērt pieaugošo un pretrunīgo informācijas plūsmu. Raidījumu “Domu filtrs” skaties katru svētdienu plkst. 17.00 TV24 ēterā vai vietnē xtv.lv!