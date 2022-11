Vai attālinātajām studijām nevajadzētu būt lētākām? “Bija gluži pretēji – izmaksas pieauga!” Ieteikt







Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par studiju maksas samazināšanu, ja izglītības process notiek attālināti. Studentu iniciatīva konkrētajā gadījumā nav pamatota, drīz pēc tam izteicās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju prorektore Tatjana Koķe.

Viņa sacīja, ka Latvijas augstskolās studiju programmas tiek īstenotas atbilstoši noteiktiem augstākās izglītības standartiem, kuros paredzēts konkrēts kontaktstundu skaits, kas ir nemainīgs neatkarīgi no tā, vai studijas notiek klātienē, vai attālināti. Līdz ar to docētāja ieguldītais laiks un augstskolas tēriņi nemazinās, ja studijas no klātienes pārceļas uz attālināto režīmu.

“Tas ir labs jautājums atkarībā no nozares un jomas, jo visiem ir svaiga pieredze, kurai visas augstskolas gājušas cauri, tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” sacīja Andris Teikmanis, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs. – “Ir virkne jomu, kuras ir grūti vai neiespējami apgūt attāļināti, piemēram, praktiskās prasmes medicīnā.”

Teikmanis saka, ka jebkurā gadījumā attālinātās mācības nebija izdevumu samazināšanās, bet gluži pretēji – jāizveido jaunas sistēmas, pasniedzējiem bija vajadzīgs atbalsts IT prasmēs, dažviet pasniedzējiem bija jāpārstrādā viss kurss, lai to varētu piemērot attālinātai pasniegšanai.

Vai cieš kvalitāte? Esot laba ziņa – ir jomas, kur tas devis papildu stimulus iekļaut digitālos līdzekļus, bet citos gadījumos tas pārvērtās formālās komunikācijās.