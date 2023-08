Foto: SHUTTERSTOCK

Vai dabasgāze gaidāmajai ziemai būs? “Latvenergo” skaidro, kāds līgums noslēgts Ieteikt







Dabasgāze gaidāmajai ziemas sezonai ir nodrošināta, aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo” pārstāve Ivita Bidere.

Viņa atgādina, ka, lai saņemtu drošas un izlīdzinātas piegādes, “Latvenergo” pērn noslēgusi ilgtermiņa līgumu par Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izmantošanu, kas ļauj importēt dabasgāzi līdz sešām teravatstundām (TWh) katru gadu. Līgums noslēgts uz 10 gadiem.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad “Latvenergo” ir viens no lielākajiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) lietotājiem, kas kombinācijā ar regulārajām dabasgāzes piegādēm caur Klaipēdas termināli ļauj apgādāt ar pietiekamiem dabasgāzes krājumiem nākamajai apkures sezonai, sacīja Bidere.

Atbilstoši “Gas Infrastructure Europe” datiem Inčukalna PGK piepildījums 2023.gada 13.augustā bija 17,24 TWh jeb 76% no krātuves pieejamā apjoma, kas ir par aptuveni trešdaļu lielāks nekā pirms gada šajā pašā datumā, kad bija 12 TWh jeb 50%. Šā brīža krātuves iesūknēšanas tempi liecina, ka iesūknēšanas sezonas beigās dabasgāzes apjomi krātuvē būs ļoti tuvu tās tehniskajai kapacitātei, un lielu daļu no tā veidos arī Latvenergo dabasgāzes krājumi, norādīja pārstāve.

Raksturojot dabasgāzes tirgu un cenas, kompānija atzīst, ka šī resursa cenas gan globāli, gan Eiropas reģionā joprojām ir ļoti svārstīgas, un jebkuri mazākie faktori spēj ietekmēt dabasgāzes piegāžu apjomus vai patēriņa izmaiņas, kas arī tūlītēji atspoguļojas cenās, dienas laikā tām mainoties vairāku procentu robežās gan augšup, gan lejup. Kā piemēru Bidere min to, ka ziņas par potenciālo darbinieku streiku Austrālijas gāzes ieguves vietās augusta otrajā nedēļā radīja dabasgāzes cenu kāpumu Nīderlandes TTF biržā aptuveni par astoņiem eiro TWh jeb 29%.

Neskatoties uz to, vasaras dabasgāzes cenu līmenis ir salīdzinoši zemāks, un tas ir lielākoties saistīts ar globālā dabasgāzes pieprasījuma samazinājumu, kā arī ar Eiropas krātuvju augsto piepildījumu, kas šobrīd ir ap 90%, norāda kompānijas pārstāve. Daudzi tirgus analītiķi paredz, ka Eiropas krātuvju maksimālais piepildījums, iespējams, tiks sasniegts jau pirms iesūknēšanas sezonas beigām. Piepildoties Eiropas krātuvēm, ir novērojams, ka Eiropas dabasgāzes tirgotāji, pateicoties attīstītajai pārvades infrastruktūrai, sāk izmantot arī Ukrainā esošās krātuves, lai izveidotu pēc iespējas lielākas rezerves nākamajai ziemai. Jāpiemin arī, ka dabasgāzes pieprasījums Āzijā, kas globāli konkurē par sašķidrināto dabasgāzi ar Eiropu, vēl nav atgriezies iepriekšējo gadu līmenī.

Savukārt ziemas dabasgāzes cenu prognozes saglabājas augstākas, nekā dabasgāzes cenas ir šobrīd. Tas saistīts ar to, ka Eiropas krātuvēs iespējams nodrošināt tikai aptuveni 30-40% no ziemas patēriņa, un tas nozīmē, ka diezgan lielu dabasgāzes apjomu ir nepieciešams nodrošināt ar tiešajām piegādēm.

Komentējot situāciju Baltijā, Bidere norāda, ka šeit ir relatīvi mierīgāk, kur, izmantojot Inčukalna PGK tehnisko kapacitāti, gāzes apgādi visai apkures sezonai ir iespējams nodrošināt no krātuves. Lai arī Eiropas lielvalstis, piemēram, Vācija ir spējušas veiksmīgi aizstāt dabasgāzes cauruļvadu piegādes no Krievijas, cītīgi būvējot sašķidrinātās dabasgāzes termināļus, joprojām pastāv zināmas bažas, vai ar to būs pietiekami, lai nodrošinātu ziemas patēriņu. Tas arī ir faktors, kas ziemas gāzes cenas notur augstākas, nekā to šobrīd redzam vasarā.

Kā ziņots, “Latvenergo” koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 1,842 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 72,9% vairāk nekā 2021.gadā, savukārt grupas peļņa pieauga 2,6 reizes – līdz 183,874 miljoniem eiro. Vienlaikus koncerna māteskompānijas apgrozījums 2022.gadā palielinājās 2,1 reizi, sasniedzot 1,231 miljardu eiro, bet koncerna mātesuzņēmuma peļņa bija 209,362 miljoni eiro, kas ir pieaugums 2,6 reizes.

“Latvenergo” nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. “Latvenergo” pieder valstij, bet uzņēmuma obligācijas kotē biržas “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.