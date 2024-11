Vai DHL kravas lidmašīnas avārija Lietuvā bija terorakts? Komentē Valsts policijas priekšnieks Ruks Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, komentējot notikušo DHL transportlidmašīnas avāriju Lietuvā, Latvijas Valsts policijas (VP) priekšnieks Armands Ruks sacīja, ka viņa rīcībā ir maz informācijas par notikušo aviokatastrofu kaimiņvalstī, tomēr viņš nevarot izslēgt versiju par, iespējams, pastrādātu teroraktu.

“Manā rīcībā ir diezgan maz informācijas par notikušo Lietuvā. Zinu, ka tā ir kravas lidmašīna, četri cilvēki bijuši uz borta, viens bojā gājis, un viens, cik saprotu, ir ļoti smagi ievainots. Un tā notikuma vieta ir ļoti plaša, tur ir ļoti daudz atlūzu. Lietuvas policijai un attiecīgajiem dienestiem ir priekšā ļoti milzīgs darbs gan likvidējot avārijas sekas, gan izmeklējot šo notikumu. Protams, šo te versiju, ko tikko minējāt [par teroraktu] galīgi noteikti nevar noraidīt, bet šobrīd kaut kādas ziņas, ka tas tā būtu saistībā ar terorismu nav manā rīcībā, un arī tādu apstiprinājumu neesmu saņēmis no Lietuvas kolēģiem,” tā intervijā TV24 raidījumā sacīja VP priekšnieks Ruks.

Ruks uzsvēra, ka izmeklēšana noteikti parādīs, kas ir šīs DHL kravas lidmašīnas avārijas cēlonis. “Tur jāgaida ir vairāk informācija no Lietuvas kompetentajiem dienestiem,” sacīja Ruks.

Turpinot interviju, VP priekšniekam tika vaicāts, vai Latvijā tiek stingri kontrolētas kravas lidmašīnas? Uz to Ruks atteica, ka te ir runa par “drošības algoritmiem” un prasībām, kas ir jāievēro. “Nereti arī mūsu lidostā [Rīgā] gadās, ka ir paaugstināta gatavība un tamlīdzīgi vai nu slikto laikapstākļu, vai tehnisko jautājumu dēļ. Tur ir savas procedūras un jāprasa kompetentajiem cilvēkiem, bet visas pārbaudes lidostās un viss pārejais – tas tiek darīts maksimāli. Lidosta kā objekts jebkurā valstī ir tas, kur ir gan pasažieru, gan kravas pastiprināta kontrole,” komentēja Ruks TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, runājot par notikušo DHL transportlidmašīnas avāriju Lietuvā.

Portāls LA.LV jau ziņoja, ka netālu no Viļņas lidostas pirmdien, 25.novembrī, līdzās dzīvojamai ēkai avarējusi Vācijas loģistikas uzņēmuma DHL transportlidmašīna, un gājis bojā viens no tās apkalpes locekļiem, paziņojušas Lietuvas amatpersonas, ziņoja LETA.

Lidmašīna nogāzusies ap pussešiem rītā. Lidmašīnā, kas bija ieradusies no Leipcigas Vācijā un gatavojās nolaisties Viļņā, atradušies četri cilvēki, tai skaitā divi piloti. Viens no pilotiem gājis bojā, bet vēl viens no lidmašīnā esošajiem cilvēkiem ievainots.

Pagaidām nav skaidrības par lidmašīnas nogāšanās cēloņiem.

Tāpat jau vēstīts, ka Vācijas loģistikas uzņēmuma DHL kompānija Lietuvā “DHL Lietuva” nekomentē iespējamos iemeslus, kādēļ pirmdienas rītā Viļņā avarēja kompānijas nolīgta lidmašīna.

“DHL Lietuva” preses pārstāv Aušra Rutkauskiene teica, ka “pašlaik varam tikai apstiprināt, ka šodien ap plkst.5.30 DHL līgumpartneres “Swiftair” lidmašīna, kas lidoja no Leipcigas lidostu uz Viļņas lidostu, veica piespiedu nolaišanos apmēram kilometru no lidostas”. “Negadījuma iemesls pagaidām nav zināms, un notiek izmeklēšana,” viņa piebilda.

