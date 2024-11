Foto: Ekrānuzņēmums no “X”

VIDEO. Netālu no Viļņas lidostas avarējusi DHL kravas lidmašīna! Tā nogāzusies divstāvu dzīvojamās ēkas pagalmā, ir viens bojāgājušais Ieteikt







Ziņa papildināta plkst. 10:11

Kā ziņo ārzemju mediji, pirmdienas rītā netālu no Viļņas lidostas avarējusi DHL kravas lidmašīna B737-400.

Incidents notika aptuveni plkst. 05:28. Saskaņā ar lidojuma izsekošanas tīmekļa vietnes “FlightAware” datiem kravas lidmašīna pacēlās no Leipcigas/Halles lidostas.

Kā vēsta Lietuvas ziņu portāls “Delfi”, lidmašīna nokrita Žirņu ielā, divstāvu dzīvojamās ēkas pagalmā, izcēlās ugunsgrēks.

“Tā ir laime, ka lidmašīna netrāpīja mājai, bet gan pagalmam,” sacīja policijas pārstāvis.

Pēc Lietuvas amatpersonu teiktā, lidmašīna nokritusi un slīdējusi pa zemi vairākus simtus metru, līdz apstājusies līdzās divstāvu dzīvojamai ēkai, to aizķerot. Ēka aizdegusies, taču ugunsgrēks lokalizēts. No mājas evakuēti 12 cilvēki, un nav ziņu, ka no viņiem kāds būtu cietis.

Kā ziņots, lidmašīnā atradās četri cilvēki: divi piloti un divi DHL darbinieki. Viens no pilotiem gājis bojā, bet vēl viens no lidmašīnā esošajiem cilvēkiem ievainots.

DHL šo lidmašīnu nomā no Spānijas aviokompānijas “Swiftair”. Aģentūra AP ziņo, ka tā bijusi 32 gadus veca lidmašīna “Boeing 737”, tomēr kravas lidmašīnām šāds vecums nav neparasts.

Pagaidām nav skaidrības par lidmašīnas nogāšanās cēloņiem.

Lietuvas policija sākusi pirmstiesas izmeklēšanu pēc kriminālkodeksa panta, kas paredz atbildību, ja transportlīdzeklis nav bijis tehniskā kārtībā. Policijas ģenerālkomisārs Arūns Paulausks gan žurnālistiem teicis, ka nevar izslēgt terorakta iespēju.

Savukārt Lietuvas Valsts drošības departamenta ģenerāldirektors Darjus Jaunišķis sacījis, ka pagaidām nav pamata notikušo saistīt ar ārējiem faktoriem, taču arī viņš atzinis, ka terorakta versiju nevar izslēgt.

Viļņas mērs Valds Benkunsks paziņojis, ka galvaspilsētā tiks izsludināta ārkārtējā situācija, lai varētu labāk organizēt katastrofas seku likvidēšanas darbus.

Lietuvas mediji atgādina par Krievijas organizētu sabotāžas operāciju aizvadītajā vasarā. 19.jūlijā no Lietuvas uz kādu adresi Lielbritānijā tika nosūtītas divas pakas, izmantojot DHL starpniecību. Viena no pakām aizdegās Leipcigā, pirms tā tika iekrauta DHL kravas lidmašīnā, bet otra aizdegās DHL noliktavā netālu no Birmingemas, Anglijā. Abi ugunsgrēki notika naktī uz 21.jūliju.

🚨🇱🇹Un avión de carga se estrelló cerca del aeropuerto de Vilnius Según los medios locales, el avión, perteneciente a la compañía DHL, se estrelló contra un edificio residencial de dos plantas en la calle Zhirnu y se incendió. #vilnius #dhl pic.twitter.com/6kJsAaBBZs — eldiariomundialdenoticias (@edmnoticias) November 25, 2024

A Swiftair 737-400 operated for DHL crashed in a residential area short of the runway while attempting to land in Vilnius this morning at approximately 03:30 UTC. https://t.co/FxzJhUlLZL pic.twitter.com/IylMZiFKtf — Flightradar24 (@flightradar24) November 25, 2024

VIDEO: DHL PLANE CRASH IN VILNUS At 5:28 a.m. in Vilnius, near the airport, a DHL (Swift Air) cargo plane (EC-MFE) en route from Leipzig crashed into a two-story residential house. The house was engulfed in flames, but thankfully, no residents were injured. https://t.co/gevN2AEhIb pic.twitter.com/albPA7d2S4 — Russian Market (@runews) November 25, 2024

🚨Swiftair Boeing 737-400 freighter operating for DHL crashed early this morning near Vilnius,Lithuania,while on approach to land at around 03:30 UTC.

737 came down in a residential area just short of the runway during its final approach

Details about the cause are still emerging pic.twitter.com/ymTzGHqFWQ — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) November 25, 2024