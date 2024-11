Vācijas loģistikas uzņēmuma DHL kompānija Lietuvā “DHL Lietuva” nekomentē iespējamos iemeslus, kādēļ pirmdienas rītā Viļņā avarēja kompānijas nolīgta lidmašīna.

“DHL Lietuva” preses pārstāv Aušra Rutkauskiene teica, ka “pašlaik varam tikai apstiprināt, ka šodien ap plkst.5.30 DHL līgumpartneres “Swiftair” lidmašīna, kas lidoja no Leipcigas lidostu uz Viļņas lidostu, veica piespiedu nolaišanos apmēram kilometru no lidostas”.

“Negadījuma iemesls pagaidām nav zināms, un notiek izmeklēšana,” viņa piebilda.

“DHL Lietuva” pārstāve stāstīja, ka lidmašīnā bijusi ierasta krava ar precēm, kādas tiek pārvadātas katru dienu.

“Mums nav informācijas par kaut ko, kas varētu radīt aizdomas. Tās bija ierastas importa preces, kādas mēs pārvadājam katru dienu,” klāstīja Rutkauskiene, piebilstot, ka kompānija neiesaistīsies spekulācijās par iespējamiem avārijas cēloņiem, balstoties uz neapstiprinātu informāciju.

Viņa uzsvēra, ka arī lidmašīnas apkalpe bija tāda, ar kuru DHL sadarbojas regulāri.

“Darbinieki bija uzticami un regulāri. Tie ir cilvēki, kuri jau iepriekš daudz reižu ir lidojuši,” teica Rutkauskiene.

Avarējušajā DHL kravas lidmašīnā bija četri cilvēki. Pilota Spānijas pilsoņa nāve tika apstiprināta notikuma vietā. Pārējie lidmašīnā esošie cilvēki ir ievainoti. Viens no viņiem kritiskā stāvoklī ievietots Viļņas Universitātes Santaras klīnikā.

Viļņas rajona galvenā policijas komisariāta preses pārstāve Jūlija Samorovska informēja, ka lidmašīnā bija divi Spānijas, viens Vācijas un viens Lietuvas pilsonis.

Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks norādīja, ka sākotnējā informācija liecina, ka lidmašīnas avārija bija negadījums.

Arī Lietuvas aizsardzības ministrs Laurīns Kasčūns teica, ka pagaidām pieejamā informācija neliecina, ka lidmašīnas avārija ir saistīta ar sabotāžu vai teroraktu.

Aizsardzības ministrs piebilda, ka tiek iztaujāti izdzīvojušie apkalpes locekļi un pārbaudītas tā dēvētās melnās kastes, kurās glabājās lidojuma informācija. Viņa vērtējumā, izmeklēšana varētu turpināties apmēram nedēļu, lai noskaidrotu, “vai tā bija tehniska kļūme, pilota kļūda vai kas cits”.

Lidmašīna Viļņā nogāzās plkst.5.33, aizķerot dzīvojamo ēku. Avārijas rezultātā aizdegās netālu esošas noliktavas un automašīna. Ugunsgrēks tika lokalizēts apmēram divu stundu laikā.

No ēkas tika evakuēti 13 cilvēki, kuru vidū ir divi bērni. Viļņas mērs Valds Benkunsks teica, ka evakuētie ir izmitināti viesnīcā.

Lietuvas mediji atgādina par Krievijas organizētu sabotāžas operāciju aizvadītajā vasarā. 19.jūlijā no Lietuvas uz kādu adresi Lielbritānijā tika nosūtītas divas pakas, izmantojot DHL starpniecību. Viena no pakām aizdegās Leipcigā, pirms tā tika iekrauta DHL kravas lidmašīnā, bet otra aizdegās DHL noliktavā netālu no Birmingemas, Anglijā. Abi ugunsgrēki notika naktī uz 21.jūliju.

