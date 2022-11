Vai Elksniņš un Bartaševičs ir cienīgi ieņemt pilsētas mēra amatu? VDD uzklausījis viņu paskaidrojumus Ieteikt







Ja kāda no valsts amatpersonām savā komunikācijā jebkurā vidē pārkāpj pamatprincipus par kara noliegšanu vai agresorvalsts atbalstīšanu, tad mums likumā jābūt ātrai, precīzai kārtībai, kāda tā tur arī ir, ka amatpersona zaudē amatu un/vai iestājas papildu atbildība, tā situāciju par Daugavpils un Rēzeknes mēru izteikumiem pret Latviju TV24 raidījumā “Preses klubs” komentē Edgars Pastars, “Cobalt” vadošais speciālists, zvērināts advokāts, Normunds Bergs, elektronikas un IT jomu uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs, LTRK padomes loceklis.

Pastars akcentē, ka valsts varas vienotība ir svarīga un tai ir kritiski svarīgi izpausties šajā komunikācijā, tāpēc sagaidām visstingrāko rīcību, nevis lai tikai nosodītu, bet lai šiem mēru izteikumiem lai būtu arī kādas sekas.











































Daugavpilī sākta pieminekļa padomju karavīriem demontāža

Pastars pieļauj, ja Valsts drošības dienests ir pieņēmis A. Elksniņa un A. Bartaševiča paskaidrojumus, tad acīmredzami tas varētu beigties ar kriminālprocesu – tas tad varētu būt drošības līdzeklis, kad domes priekšsēdētājs zaudē amatu vismaz uz laiku, kamēr notiek izmeklēšana. Pēc tam – notiesājošs spriedums, kur tiek zaudēts amats ar liegumu to ieņemt kādu laiku.

Otrs, ko piedāvā Pastars, veidot kādu administratīvu sistēmu – atkārtoti kur par pārkāpumiem var atstādināt domes priekšsēdētāju. VARAMs tad arī varētu noteikti atrast pamatojumu tādam lēmumam, pieļauj Pastars, – galvenais, lai seko pēc šādas rīcības sekas.

Arī Normunds Bergs, elektronikas un IT jomu uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs, LTRK padomes loceklis, piekrīt, ka notikušais nav savienojam ar šiem amatiem, tā nedrīkst darīt un viss. “Ir karš. Te nav runa ne par kādu runas brīvību, viņiem kā minimums nav jāatrodas amatā,” tā Bergs.

Pastars turpina: “Sliktākā ziņa ir tā, ka viņiem ir bail, ka, ja tā neteiks, tad šajā amatā neatradīsies!”



















































































































Uzvaras parka pieminekļa nojaukšanas gaita

Projektu “Preses klubs” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Preses klubs” saturu atbild AS “TV Latvija”.