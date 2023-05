Foto: Edijs Pālens/LETA Tallinas vecpilsēta Igaunijā.

Vai igauņi atkal soli priekšā? Igaunijā šogad fiksēts "ārkārtējs" iedzīvotāju pieauguma skaits







Igaunijā šā gada 1.janvārī dzīvoja 1 365 884 cilvēki, kas ir par 34 088 jeb 2,6% vairāk nekā pirms gada, liecina Igaunijas Statistikas departamenta dati.

Pagājušā gada laikā Igaunijā reģistrēti 11 646 jaundzimušie un 17 315 mirušie.

Savukārt imigrantu skaits piecas reizes pārsniedza emigrējušo skaitu, jo Igaunijā ieradās 49 414 imigranti, kamēr 9657 cilvēki izvēlējās doties dzīvot uz citu valsti.

Statistiķi norāda, ka imigrantu skaits un iedzīvotāju kopējā skaita pieaugums ir ārkārtējs, jo iepriekšējos divos gados Igaunijas iedzīvotāju skaits pieauga par apmēram 1700 jeb 0,1%.

66% imigrantu pērn Igaunijā bija Ukrainas pilsoņi, kas atstājuši kara postīto dzimteni. Pērn 33 217 Ukrainas pilsoņu apmetās uz dzīvi Igaunijā.

Tāpat pagājušajā gadā pirmoreiz kopš 1919.gada, kad sāka apkopot statistiku par Igaunijas iedzīvotāju skaita izmaiņām, jaundzimušo skaits nesasniedza 12 000. Kopš neatkarības atjaunošanas Igaunijā vidēji gadā piedzimuši 14 000 mazuļu.

Statistiķi to skaidro gan ar to, ka pagājušā gadsimta 90.gados bija mazāk jaundzimušo nekā iepriekš, tādējādi tagad ir mazāk iedzīvotāju fertilajā vecumā, kā arī cilvēki izvēlas neradīt pēcnācējus koronavīrusa pandēmijas, kara Ukrainā un ekonomiskās nestabilitātes dēļ.

Kopumā jaundzimušo skaits pērn salīdzinājumā ar 2021.gadu Igaunijā samazinājās par 12,3%. Pērn nedaudz pieaudzis pirmo bērnu īpatsvars jaundzimušo vidū – pagājušā gadā 39,8% bērnu bija pirmdzimtie salīdzinājumā ar 37,2% 2021.gadā. Otro bērnu īpatsvars sarucis no 35,9% līdz 33,8%, kamēr trešo bērnu īpatsvars samazinājies par 0,7 procenta punktiem līdz 18,1%. Pērn vidējais dzemdētājas vecums Igaunijā bija 31,2 gadi, bet pirmdzemdētāju vidējais vecums bija 28,9 gadi.

Mirušo skaits Igaunijā pērn salīdzinājumā ar 2021.gadu sarucis par 1272, tomēr statistiķi atgādina, ka 2021.gada rādītājs bija neierasti augsts. Pēdējo desmit gadu laikā vidēji gadā Igaunijā reģistrēti 15 000 – 16 000 mirušo.

Kopumā 6981 Igaunijas pilsonis pērn ieradās uz dzīvi valstī, bet 5352 – devās uz citām zemēm. Savukārt Igaunijā uz dzīvi ieradušos Ukrainas pilsoņu skaits pērn salīdzinājumā ar 2021.gadu desmitkāršojies. Tāpat pieaudzis arī Krievijas pilsoņu, kas apmetušies Igaunijā, skaits – pērn tādu bija 1918 salīdzinājumā ar 1860 Krievijas pilsoņiem, kuri Igaunijā imigrēja 2021.gadā. 2020.gadā tādu Krievijas pilsoņu skaits sasniedza 1417.

Igaunijas emigranti par savu jauno mītnes zemi pērn visbiežāk izvēlējās Somiju, kur pārcēlās 2481 no Igaunijas aizbraukušais cilvēks, no kuriem 2068 bija Igaunijas pilsoņi. Tas ir zemākais uz Somiju aizbraukušo Igaunijas pilsoņu skaits kopš 2018.gada. No Somijas Igaunijā pērn atgriezās 2744 cilvēki, no kuriem 2374 ir Igaunijas pilsoņi.