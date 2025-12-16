Vai ir kaut mazākā cerība? Putins komentējis Ziemassvētku pamiera ideju 0
Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs atbildēja uz jautājumu, kāda ir Putina nostāja attiecībā uz Ukrainas priekšlikumu par Ziemassvētku pamieru. Ideju par tā saukto “Ziemassvētku pamieru” ierosināja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
Pēc Peskova teiktā, Putinam ir negatīva attieksme pret šādu ideju.
“Mēs vēlamies mieru. Mēs nevēlamies pamieru, lai dotu Ukrainai atpūtu un sagatavotos kara turpināšanai,” Krievijas propagandas mediji ziņoja Peskova sacīto.
“Mēs vēlamies apturēt šo karu, sasniegt savus mērķus, nodrošināt savas intereses un garantēt mieru Eiropā nākotnē,” sacīja Peskovs.
Viņš paziņoja, ka pēdējā saruna starp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Amerikas līderi Donaldu Trampu notikusi 16. oktobrī.
Ziemassvētku pamiera ideja
Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ziemassvētku pamiera ideju ierosinājis Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
“Frīdrihs Mercs tiešām ieteica ideju par Ziemassvētku pamieru. Un šo ideju viņš šodien paziņoja gan oficiāli, gan mūsu sarunu laikā. ASV atbalsta šo ideju, un es kā Ukrainas prezidents to noteikti atbalstu.”
Zelenskis arī uzsvēra, ka daudz kas šajā jautājumā ir atkarīgs no Krievijas politiskās gribas.