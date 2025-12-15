FOTO: Valsts policija
Saindēja dzīvesbiedru un bērnu… Par dubultslepkavības mēģinājumu Mārupē apcietināta sieviete 0

LETA
20:42, 15. decembris 2025
Ziņas Krimināls

Par dubultslepkavības mēģinājumu, kas pagājušajā nedēļā notika Mārupē, apcietināta sieviete, pirmdienas vakarā ziņo Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma”.

Raidījums vēsta, ka kāda sieviete, iespējams, ģimenes konflikta dēļ 8. decembrī Mārupē ar pagaidām nezināmu vielu saindējusi dzīvesbiedru un bērnu, un pēc tam mēģinājusi atņemt dzīvību arī sev.

Mediķi izglābuši visus ģimenes locekļus. Sieviete ir apcietināta par dubultslepkavības mēģinājumu, un policija turpina izmeklēšanu.

Saskaņā ar raidījumā vēstīto, tuviniece atrada visus trīs cilvēkus un izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD).

NMPD ārējās komunikācijas vadītāja Arita Freimane raidījumam apstiprināja, ka minētajā datumā NMPD saņēma izsaukumu Mārupē uz veselības situāciju.

Viņa norādīja, ka notikuma vietā ieradās trīs mediķu brigādes, kas trīs cilvēkus stabilā stāvoklī pie samaņas nogādāja slimnīcā, tostarp viens no cietušajiem bija nepilngadīgs.

Savukārt Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas priekšnieka vietnieks Vjačeslavs Gudovskis raidījumam apstiprināja, ka ir sākts kriminālprocess par to, ka Mārupē privātmājā konstatēta ģimene, trīs personas, kuras atrodas stiprā medikamentu ietekmē.

Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 15. panta 4. punkta un 118. panta 2. punkta par divu personu slepkavības mēģinājumu, pēc kā persona mēģināja veikt pašnāvību, saindējot sevi ar šobrīd nezināmas izcelsmes vielu.

Gudovskis norādīja, ka ir nozīmētas ekspertīzes un tiek noskaidroti apstākļi. Ģimene iepriekš policijas redzeslokā nebija nonākusi.

Policija raidījumam neatklāja plašāku informāciju ne par cietušajiem, ne apcietināto. Zināms, ka bērns, kuru saindēja paša mamma, ir mazgadīgs, proti, vēl nebija sasniedzis 14 gadu vecumu.

