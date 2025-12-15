“Šādas algas nesaņem pat ķirurgi!” Sieviete “norauj šoku” uzzinot, kādu samaksu par darbu prasa apkopēja 4
LA.LV algas nav sveša tēma. Kolēģe Krista Dzidzēviča katru nedēļu publicē cilvēkstāstus par negodīgi saņemtiem atalgojumiem. Bieži tie ir stāsti par cilvēkiem tādās profesijās, bez kurām mūsu ikdiena nebūtu iedomājama – šoferi, skolotāji, ārsti, apkalpojošais personāls un tā tālāk.
Bet – kā šķiet tev, lasītāj? Vai ir kādas profesijas, kurās cilvēki nopelna pārāk daudz? Un vai ir nekaunīgi par savu darbu prasīt lielāku atalgojumu nekā sabiedrība pieradusi? Šādi jautājumi rodas, izlasot kādu soctīklu ierakstu par apkopējas pakalpojumiem.
Aisma soctīklā “Threads” raksta: “Pirms neilga laika meklēju apkopēju dzīvokļa tīrīšanai. Dzīvoklis tiešām ir labā stāvoklī, bet pašai nebija laika to iztīrīt. Norāvu šoku, ka apkopēja (nevis oficiāla firma) pieprasīja 40 eiro/h uz rokas. Es atvainojos, bet šādas algas nesaņem pat ķirurgi.” Konkrētais pakalpojums viņai izmaksājis 160 eiro par četru stundu darbu 40 kvadrātmetru dzīvoklī.
Aismas publikācija satricinājusi sabiedrību – viņas teikto komentējuši vairāk nekā 300 cilvēku. Paskatīsimies, kas daļai no viņiem sakāms:
“Tad ņemam un tīram paši un smaidam, jo ietaupīti 40 eiro! Tik vienkārši! Ērtības, laika ekonomija maksā naudu!”
“Esmu vizāžiste, un ir kas brīnās par tām summām, ko prasa vizāžisti izbraukumos. Cilvēki pat neaizdomājas, cik daudz darba un laika aizņemt kaut kur izbraukt, visu savākt, uznest, novākt, aizvest atpakaļ, strādāt sev neērtā vidē, pie tam tas ir premium pakalpojums. Es uzskatu, ka apkopējas atalgojums 40 eiro/h ir ok.”
“Klau, uz tīrāmo objektu ir jānokļūst. Tas ir laiks un transporta izmaksas. Tāpat ir nepieciešams inventārs un dažāda sadzīves ķīmija. Un galvenais – ja uzskati, ka cena nav pieņemama, vienkārši meklē citu pakalpojumu sniedzēju, kurš spēs piedāvāt vēlamo cenu. Pakalpojumu sniedzējs strādā par cenu, kurai ir pieprasījums. Nebūs pieprasījuma, nebūs tādas cenas. Tieši tik vienkārši.”
“Viss atkarīgs no tā, cik liels dzīvoklis, kas tieši ir jādara un cik stundas šim darbam tiek veltītas. Plus tas ir vienreizējs “izbraukuma” darbs, nevis stabila ienākumu plūsma, ar ko cilvēks var rēķināties – tas arī noteikti sadārdzina. Nez, ja tas ir Rīgā, tas nav nemaz tik dārgi.”
“Tas ir normāls cipars. Dzīvokļa/mājas apkopēja ir premium serviss. Apkalpojošais personāls vispār ir zelta vērtē, viņi ļoti atvieglo dzīvi un ir pelnījuši labāko attieksmi un atalgojumu.”
“Kāpēc gan lai cilvēks par savu darbu nesaņemtu tikpat, cik prasīgs uzņēmums? Ērtības maksā – pa piečuku neviens neko vairs nedarīs.”
“Apkopējas darbs šajā valstī netiek pienācīgi novērtēts. Kad paskatās vakances un samaksu, tad var tikai padomāt: vai tiešām kāds piekrīt!”
“40 eiro par reizi es saprotu, bet 40 eiro/h ir daudz par dārgu. Es pie šādas cenas sagaidītu arī gludināšanu un bardaka sakārtošanu.”
“Apkopēja – bez nicinājuma – ir darbs, ko var darīt gandrīz jebkurš, bez gadiem ilgas izglītības, bez sertifikācijas, bez profesionālās atbildības par cilvēku dzīvībām. Argumenti par ķīmiju, laiku ceļā utt. ir saprotami, bet tie nepadara šo pakalpojumu par luksusa, ekskluzīvu pakalpojumu. Problēma ir tā, ka Latvijā katra manikīre, apkopēja vai meistars pēkšņi pozicionē sevi kā premium pakalpojumu, ignorējot to, kādā ekonomikā un valstī dzīvojam. Tā rezultātā tirgus tiek izkropļots.”
“Es kādā grūtā dzīves posmā strādāju par apkopēju par 30 eiro dienā. Reiz mani nolīga kāds ukrainis, lai iztīru 2 stundu dzīvokli Imantā – tie bija 200 kv.m. Es arī grīdas novaskoju un logus nomazgāju. Īpašnieks nopirka tikai šo vasku. Droši vien visi, kuri paši lupatu rokā nevar paņemt, gribētu par uzkopšanu maksāt tieši tik un ne vairāk.”
“Kāpēc visu salīdzina ar ārstu algām? Ārstam darbs ir katru dienu, mājkalpotājai tas ir gabaldarbs. Draudzene piestrādāja divas reizes mēnesī kā papildus ienākumus, nekāda miljonāre viņa nekluva.”