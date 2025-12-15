Zeme ir nolemta bojāejai: atklāts, kad un kāds būs pasaules gals 0
Zinātnieki nākuši klajā ar skarbu prognozi, norādot, ka Zeme ir nolemta iznīcībai, jautājums ir tikai par to, kā tieši un kad tas notiks. Jaunākajā pētījumā astronomi no Londonas Universitātes koledžas un Varvikas universitātes norāda, ka apmēram pēc pieciem miljardiem gadu Saule pārvērtīsies par sarkano milzi, un tas var izbeigt ne tikai mūsu planētas eksistenci, bet arī visu uz tās esošo dzīvību, vēsta “DailyMail”.
Šis nav fantastikas sižets, bet gan reāls, ar novērojumiem un aprēķiniem balstīts scenārijs. Kad Saule būs iztērējusi savu pēdējo ūdeņradi jeb galveno degvielu, kas nodrošina tās enerģiju, tā sāks paplašināties. Šajā procesā Saule kļūs tūkstoškārt lielāka un pārveidosies par sarkano gigantu – zvaigznes attīstības posmu, kurā tā kļūst nestabila un ārkārtīgi bīstama savām planētām.
Zinātnieki skaidro, ka šajā fāzē starp planētām un zvaigzni notiks spēcīga savstarpēja gravitācijas ietekme. Tāpat kā Mēness šobrīd ietekmē Zemes okeānus, izraisot paisumus, arī Zeme ietekmēs Sauli. Taču, kad Saule būs paplašinājusies, šī mijiedarbība kļūs daudz intensīvāka. Rezultātā Zeme var burtiski ielidot Saulē iekšā, saplūstot ar tās masu, vai arī tikt saraustīta gabalos spēcīgās gravitācijas spēku ietekmē.
Pētījums, kas publicēts prestižajā žurnālā “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, balstās uz novērojumiem par aptuveni pusmiljonu novecojošu zvaigžņu. Pie tām tika identificētas 130 planētas, kas atrodas līdzīgā attālumā no savas zvaigznes kā Zeme no Saules. Vairums šo planētu ar laiku tika pilnībā iznīcinātas, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka planētas reti izdzīvo savai zvaigznei kļūstot par sarkano milzi.
Statistika ir nepielūdzama. Tikai 0,28% no visām pētītajām zvaigznēm saglabā lielas planētas tuvu sev. Bet, kad zvaigzne kļūst par sarkano milzi, šis skaits sarūk vēl vairāk. Tas nozīmē, ka vairums planētu neizdzīvo šajā zvaigznes attīstības posmā.
Pēc pētnieku domām, Merkurs un Venēra būs pirmās, ko Saule pilnībā aprīs. Zeme, iespējams, vēl kādu brīdi saglabāsies neskarta, vismaz fiziski, taču atmosfēra, okeāni un jebkāda dzīvība uz tās neizbēgami tiks iznīcināta. Radiācijas līmenis kļūs nāvējošs, temperatūra uzkāps līdz nepanesamiem līmeņiem, un planēta zaudēs visu dzīvībai nepieciešamo.
Pat ja Zeme pati fiziski nesabruks un neiekritīs Saules kodolā, tā pārvērtīsies par tukšu, apdegušu akmeni bez dzīvības pazīmēm. Okeāni iztvaikos, atmosfēra izklīdīs kosmosā, un jebkāda dzīvība būs pazudusi.
Zinātnieki piebilst, ka šī nākotnes aina var šķist attāla, taču tā nav fantastika, tas ir neizbēgams Visuma cikls, kuru pieredz zvaigznes un to pavadoņi visā galaktikā. Vairāku miljardu gadu laikā šādas pārmaiņas ir normāla parādība, un mūsu Saule šobrīd atrodas savā vidusposmā.