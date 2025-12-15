Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Zeme ir nolemta bojāejai: atklāts, kad un kāds būs pasaules gals 0

LA.LV
17:27, 15. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Zinātnieki nākuši klajā ar skarbu prognozi, norādot, ka Zeme ir nolemta iznīcībai, jautājums ir tikai par to, kā tieši un kad tas notiks. Jaunākajā pētījumā astronomi no Londonas Universitātes koledžas un Varvikas universitātes norāda, ka apmēram pēc pieciem miljardiem gadu Saule pārvērtīsies par sarkano milzi, un tas var izbeigt ne tikai mūsu planētas eksistenci, bet arī visu uz tās esošo dzīvību, vēsta “DailyMail”.

RAKSTA REDAKTORS
“Jūs tur tajā valdībā esat nojūgušies?” Valdība par tautas naudu reklamē sevi komercmedijos 19
“Es eju pensijā!” Vīrietis nopērk lietotu jaku un paliek bez vārdiem par to, ko atradis tās kabatā
Veselam
Antivakseri tagad dziļi nožēlo?! Pētījumā atklāta sensacionāla informācija par Covid-19 vakcīnām 8
Lasīt citas ziņas

Šis nav fantastikas sižets, bet gan reāls, ar novērojumiem un aprēķiniem balstīts scenārijs. Kad Saule būs iztērējusi savu pēdējo ūdeņradi jeb galveno degvielu, kas nodrošina tās enerģiju, tā sāks paplašināties. Šajā procesā Saule kļūs tūkstoškārt lielāka un pārveidosies par sarkano gigantu – zvaigznes attīstības posmu, kurā tā kļūst nestabila un ārkārtīgi bīstama savām planētām.

Zinātnieki skaidro, ka šajā fāzē starp planētām un zvaigzni notiks spēcīga savstarpēja gravitācijas ietekme. Tāpat kā Mēness šobrīd ietekmē Zemes okeānus, izraisot paisumus, arī Zeme ietekmēs Sauli. Taču, kad Saule būs paplašinājusies, šī mijiedarbība kļūs daudz intensīvāka. Rezultātā Zeme var burtiski ielidot Saulē iekšā, saplūstot ar tās masu, vai arī tikt saraustīta gabalos spēcīgās gravitācijas spēku ietekmē.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cīņa par izdzīvošanu 4500 metru augstumā: rezerves izpletnis sapinas ap lidmašīnas asti, taču izpletņlēcējs brīnumainā kārtā izglābjas
Sācies dzeršanas laiks, un visa flote ir norakstīta: propagandisti asi reaģē uz vēsturisko Ukrainas triecienu pa Krievijas zemūdeni
Veselam
Apnicis maksāt simtiem eiro par zobu labošanu? Zobu pastās meklē vienu sastāvdaļu – tavi zobi par to būs pateicīgi

Pētījums, kas publicēts prestižajā žurnālā “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, balstās uz novērojumiem par aptuveni pusmiljonu novecojošu zvaigžņu. Pie tām tika identificētas 130 planētas, kas atrodas līdzīgā attālumā no savas zvaigznes kā Zeme no Saules. Vairums šo planētu ar laiku tika pilnībā iznīcinātas, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka planētas reti izdzīvo savai zvaigznei kļūstot par sarkano milzi.

Statistika ir nepielūdzama. Tikai 0,28% no visām pētītajām zvaigznēm saglabā lielas planētas tuvu sev. Bet, kad zvaigzne kļūst par sarkano milzi, šis skaits sarūk vēl vairāk. Tas nozīmē, ka vairums planētu neizdzīvo šajā zvaigznes attīstības posmā.

Pēc pētnieku domām, Merkurs un Venēra būs pirmās, ko Saule pilnībā aprīs. Zeme, iespējams, vēl kādu brīdi saglabāsies neskarta, vismaz fiziski, taču atmosfēra, okeāni un jebkāda dzīvība uz tās neizbēgami tiks iznīcināta. Radiācijas līmenis kļūs nāvējošs, temperatūra uzkāps līdz nepanesamiem līmeņiem, un planēta zaudēs visu dzīvībai nepieciešamo.

Pat ja Zeme pati fiziski nesabruks un neiekritīs Saules kodolā, tā pārvērtīsies par tukšu, apdegušu akmeni bez dzīvības pazīmēm. Okeāni iztvaikos, atmosfēra izklīdīs kosmosā, un jebkāda dzīvība būs pazudusi.

Zinātnieki piebilst, ka šī nākotnes aina var šķist attāla, taču tā nav fantastika, tas ir neizbēgams Visuma cikls, kuru pieredz zvaigznes un to pavadoņi visā galaktikā. Vairāku miljardu gadu laikā šādas pārmaiņas ir normāla parādība, un mūsu Saule šobrīd atrodas savā vidusposmā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Unikāls gadījums – uztverts spēcīgs radiosignāls, kas ceļojis caur Visumu 10 miljardus gadu
Zinātnieki brīdina, ka tuvāko desmit gadu laikā varētu uzsprāgt melnais caurums. Ar ko tas draud cilvēkiem?
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.