Sācies dzeršanas laiks, un visa flote ir norakstīta: propagandisti asi reaģē uz vēsturisko Ukrainas triecienu pa Krievijas zemūdeni 11
Krievijas Z-patrioti piedzīvojuši jaunu “nodevību” pēc Ukrainas zemūdens drona trieciena Krievijas Bruņoto spēku zemūdenei, ziņo ārvalstu prese.
Ukrainas Aizsardzības spēki (SBU) veica bezprecedenta operāciju, ar zemūdens droniem trāpot Krievijas zemūdenei tieši ostas akvatorijā. Z-kanāli šo ziņu uztvēra īpaši asi.
Viens no autoriem ar rūgtumu atzina, ka drons trāpījis kuģa visievainojamākajā vietā — pie pakaļgala, kur atrodas dzenskrūve, vertikālās un horizontālās stūres.
“Ja tas tiešām ir noticis, tad pat bez tieša trieciena korpusam šie kritiski svarīgie mezgli varēja tikt nopietni bojāti. Tas nozīmē, ka “Kalibr” raķešu nesējs uz ilgu laiku, ja ne pavisam, būs izslēgts no ierindas,” viņš rakstīja.
Citi gāja vēl tālāk un faktiski norakstīja visu Krievijas floti. Z-kanāls ar skaļo nosaukumu “Valsts jūras varenība” sāka apgalvot, ka Krievijai kuģi vispār neesot vajadzīgi, jo frontē ir “gaļa” — triecienvienības.
“Mēs tik un tā izturēsim. Krievija ir sauszemes lielvalsts, galvenais, lai kājnieki nebeidzas. Beigās viņi visu izvilks un atrisinās arī jautājumu par Ukrainas piekļuvi jūrai. Bet cena… par cenu mēs necīnīsimies,” rakstīja kanāls.
Daži propagandisti pat paziņoja par nodomu doties ilgstošā iedzeršanā notiekošā dēļ. Z-kanāli sāka izplatīt arī versiju, ka trieciens neesot bijis pa zemūdeni, bet gan pa piestātni. Šai informācijai nav pierādījumu. Spriežot pēc SBU izplatītā operācijas video, sprādziena jauda bijusi ārkārtīgi spēcīga, un detonācija notikusi tiešā “Varšavjankas” tuvumā. Iespēja, ka bortam nav nodarīti bojājumi, šķiet ļoti apšaubāma.
Konkrētā “Varšavjanka” jau iepriekš bija spiesta slēpties Novorosijskā — pēc virknes uzbrukumu ar virsūdens droniem Krievijas flote faktiski aizbēga no Sevastopoles. Tagad krieviem nāksies atlikušos flotes spēkus atvilkt vēl tālāk, cerot, ka ukraiņi tiem netiks klāt arī tur.
🚨🚨🚨🚨The SBU Security Service of Ukraine have destroyed a $400 million dollar Russian submarine using an undersea drone🚨🚨🚨🚨
The Varshavyanka-class submarine was used to fire Kalibr cruise missiles at Ukrainian civilians and usually seeks protection in well guarded ports. pic.twitter.com/9I72NXkOLM
— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) December 15, 2025