FOTO: Ekrānšāviņš/ “X”

Sācies dzeršanas laiks, un visa flote ir norakstīta: propagandisti asi reaģē uz vēsturisko Ukrainas triecienu pa Krievijas zemūdeni 11

LA.LV
21:38, 15. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Z-patrioti piedzīvojuši jaunu “nodevību” pēc Ukrainas zemūdens drona trieciena Krievijas Bruņoto spēku zemūdenei, ziņo ārvalstu prese.

RAKSTA REDAKTORS
“Jūs tur tajā valdībā esat nojūgušies?” Valdība par tautas naudu reklamē sevi komercmedijos 19
“Es eju pensijā!” Vīrietis nopērk lietotu jaku un paliek bez vārdiem par to, ko atradis tās kabatā
Veselam
Antivakseri tagad dziļi nožēlo?! Pētījumā atklāta sensacionāla informācija par Covid-19 vakcīnām 8
Lasīt citas ziņas

Ukrainas Aizsardzības spēki (SBU) veica bezprecedenta operāciju, ar zemūdens droniem trāpot Krievijas zemūdenei tieši ostas akvatorijā. Z-kanāli šo ziņu uztvēra īpaši asi.

Operācijas laikā tika skarta “Varšavjankas” klases zemūdene — viena no galvenajām Krievijas Federācijas Melnās jūras flotes vienībām. Operācijas videomateriāli izraisīja īstu histēriju Krievijas Z-kanālos.
CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cīņa par izdzīvošanu 4500 metru augstumā: rezerves izpletnis sapinas ap lidmašīnas asti, taču izpletņlēcējs brīnumainā kārtā izglābjas
Veselam
Apnicis maksāt simtiem eiro par zobu labošanu? Zobu pastās meklē vienu sastāvdaļu – tavi zobi par to būs pateicīgi
Krimināls
Saindēja dzīvesbiedru un bērnu… Par dubultslepkavības mēģinājumu Mārupē apcietināta sieviete

Viens no autoriem ar rūgtumu atzina, ka drons trāpījis kuģa visievainojamākajā vietā — pie pakaļgala, kur atrodas dzenskrūve, vertikālās un horizontālās stūres.

“Ja tas tiešām ir noticis, tad pat bez tieša trieciena korpusam šie kritiski svarīgie mezgli varēja tikt nopietni bojāti. Tas nozīmē, ka “Kalibr” raķešu nesējs uz ilgu laiku, ja ne pavisam, būs izslēgts no ierindas,” viņš rakstīja.

Citi gāja vēl tālāk un faktiski norakstīja visu Krievijas floti. Z-kanāls ar skaļo nosaukumu “Valsts jūras varenība” sāka apgalvot, ka Krievijai kuģi vispār neesot vajadzīgi, jo frontē ir “gaļa” — triecienvienības.

“Mēs tik un tā izturēsim. Krievija ir sauszemes lielvalsts, galvenais, lai kājnieki nebeidzas. Beigās viņi visu izvilks un atrisinās arī jautājumu par Ukrainas piekļuvi jūrai. Bet cena… par cenu mēs necīnīsimies,” rakstīja kanāls.

Daži propagandisti pat paziņoja par nodomu doties ilgstošā iedzeršanā notiekošā dēļ. Z-kanāli sāka izplatīt arī versiju, ka trieciens neesot bijis pa zemūdeni, bet gan pa piestātni. Šai informācijai nav pierādījumu. Spriežot pēc SBU izplatītā operācijas video, sprādziena jauda bijusi ārkārtīgi spēcīga, un detonācija notikusi tiešā “Varšavjankas” tuvumā. Iespēja, ka bortam nav nodarīti bojājumi, šķiet ļoti apšaubāma.

Var secināt, ka Ukraina sistemātiski liedz Krievijai iespēju apdraudēt sevi no jūras. Uzbrukumā skartā zemūdene ir viena no “Kalibr” spārnoto raķešu nesējām, no kurām regulāri tiek apšaudītas mierīgas Ukrainas pilsētas. Šī projekta zemūdenes, zemās pamanāmības dēļ dēvētas par “Melnajiem caurumiem”, maksā aptuveni 400 miljonus dolāru, un sankciju apstākļos to aizvietošana izmaksātu vēl dārgāk.

Konkrētā “Varšavjanka” jau iepriekš bija spiesta slēpties Novorosijskā — pēc virknes uzbrukumu ar virsūdens droniem Krievijas flote faktiski aizbēga no Sevastopoles. Tagad krieviem nāksies atlikušos flotes spēkus atvilkt vēl tālāk, cerot, ka ukraiņi tiem netiks klāt arī tur.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Kāpēc Putins atcerējies Novorosijas projektu? “Tas ir vecais krievu plāns!”
Briljanta Ukrainas Drošības dienesta operācija Kaspijas jūrā: skarts Krievijas Federācijas vissvarīgākais objekts
TV24
ASV politiskais komentētājs: “Šī ir viena no apkaunojošākajām epizodēm ASV ārpolitikas vēsturē”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.