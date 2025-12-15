Ilustratīvs foto
16:17, 15. decembris 2025
Pieaugušajiem, kuri saņēmuši vismaz vienu Covid-19 vakcīnas devu, ir zemāks nāves risks neatkarīgi no nāves iemesla, atklājis Francijā veikts jauns pētījums.

Cilvēkiem, kuri saņēma vismaz vienu mRNS Covid-19 vakcīnas devu, bija zemāks mirstības risks no jebkādiem nāves cēloņiem, salīdzinot ar nevakcinētām personām.

Rezultāti liecina, ka šīs vakcīnas, tālu no tā, lai palielinātu ilgtermiņa riskus, ir saistītas ar samazinātu mirstību četru gadu periodā — kopš vakcinācijas kulminācijas 2021. gadā.

Eiropas Savienībā līdz 2023. gada februārim tika ievadītas vairāk nekā 976 miljoni Covid-19 vakcīnu devu, liecina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) dati, un programmas kopš tā laika ir turpinājušās ar desmitiem miljonu papildu balstvakcinācijas devu katrā sezonā.

Pētījumā, kurā tika analizēti 28 miljoni Francijas pieaugušo vecumā no 18 līdz 59 gadiem, atklāts, ka vakcinētām personām bija par 74 procentiem zemāks nāves risks no smagas Covid-19 saslimšanas formas un par 25 procentiem zemāks kopējās mirstības risks.

Pētnieki norādīja, ka zemākais mirstības risks daļēji skaidrojams ar spēcīgu aizsardzību pret smagu slimības gaitu — vakcinēti pieaugušie daudz retāk mira no infekcijas. Tika arī pieļauts, ka mazāks ar ilgstošo Covid-19 saistīto komplikāciju skaits varētu veicināt kopējo nāves gadījumu samazināšanos.

Pētījumu veica “Epi-Phare” — zinātnisko interešu grupa, kuru pārrauga Francijas Nacionālā zāļu un veselības produktu drošības aģentūra (ANSM) un Francijas Nacionālais veselības apdrošināšanas fonds. Komanda secināja, ka cēloņsakarība starp mRNS vakcināciju un pārmērīgu ilgtermiņa mirstību tagad šķiet ļoti maz ticama.

Izmantojot Francijas Nacionālās veselības datu sistēmas datus, pētījumā tika iekļauti 22,7 miljoni cilvēku, kuri tika vakcinēti laikā no 2021. gada maija līdz oktobrim, un 5,9 miljoni nevakcinētu personu uz 2021. gada 1. novembri; viņi tika novēroti vidēji 45 mēnešus.

Šis pētījums ir līdz šim lielākais, kas analizē Covid-19 mRNS vakcīnu ilgtermiņa drošumu vispārējā pieaugušo populācijā.

Dalībnieki nebija vecāki par 59 gadiem, tāpēc secinājumi tieši neattiecas uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem ir visaugstākais Covid-19 risks.
Četru gadu novērošanas laikā vakcinēto vidū tika reģistrēti 98 429 nāves gadījumi no visiem cēloņiem (0,4 procenti), salīdzinot ar 32 662 gadījumiem (0,6 procenti) nevakcinēto vidū.

Autori ziņoja, ka netika konstatēts nāves gadījumu pieaugums no vēža, sirds un asinsvadu slimībām, nelaimes gadījumiem vai jebkura cita nozīmīga iemesla; katrā kategorijā vakcinētajiem mirstības rādītāji bija vienādi vai zemāki nekā tiem, kuri palika nevakcinēti.

Covid-19 Latvijā jauns paveids – cik bīstams tas ir?
