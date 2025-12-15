Apnicis maksāt simtiem eiro par zobu labošanu? Zobu pastās meklē vienu sastāvdaļu – tavi zobi par to būs pateicīgi 1
Fluorīdu saturoša zobu pasta bieži izraisa diskusijas. Daži speciālisti to uzskata par būtisku līdzekli kariesa profilaksei, savukārt citi brīdina par iespējamajiem veselības riskiem. Tātad – ko īsti fluorīds dara zobiem un kad tā lietošana ir pamatota?
Kāpēc zobu pastā izmanto fluorīdu?
Fluorīds ir viena no galvenajām sastāvdaļām, kas stiprina zobu emalju un samazina baktēriju aktivitāti, kuras izraisa kariesu (zobu bojājums). Zinātniskie pētījumi liecina, ka fluorīds ir visefektīvākais, ja to lieto lokāli — proti, tīrot zobus ar fluorīdu saturošu zobu pastu. Tā rezultātā uz zobu virsmas veidojas aizsargslānis, un fluorīda joni iesūcas emaljā, padarot to stiprāku un izturīgāku pret skābju iedarbību. Pēc vakara zobu tīrīšanas fluorīda koncentrācija siekalās var saglabāties aktīva līdz pat 12 stundām, bet pēc rīta tīrīšanas — aptuveni 4 stundas.