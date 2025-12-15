Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: SHUTTERSTOCK

Apnicis maksāt simtiem eiro par zobu labošanu? Zobu pastās meklē vienu sastāvdaļu – tavi zobi par to būs pateicīgi 1

Veselam.lv
21:17, 15. decembris 2025
Veselam

Fluorīdu saturoša zobu pasta bieži izraisa diskusijas. Daži speciālisti to uzskata par būtisku līdzekli kariesa profilaksei, savukārt citi brīdina par iespējamajiem veselības riskiem. Tātad – ko īsti fluorīds dara zobiem un kad tā lietošana ir pamatota?

Kāpēc zobu pastā izmanto fluorīdu?

RAKSTA REDAKTORS
“Jūs tur tajā valdībā esat nojūgušies?” Valdība par tautas naudu reklamē sevi komercmedijos 19
“Es eju pensijā!” Vīrietis nopērk lietotu jaku un paliek bez vārdiem par to, ko atradis tās kabatā
Veselam
Antivakseri tagad dziļi nožēlo?! Pētījumā atklāta sensacionāla informācija par Covid-19 vakcīnām 8
Lasīt citas ziņas

Fluorīds ir viena no galvenajām sastāvdaļām, kas stiprina zobu emalju un samazina baktēriju aktivitāti, kuras izraisa kariesu (zobu bojājums). Zinātniskie pētījumi liecina, ka fluorīds ir visefektīvākais, ja to lieto lokāli — proti, tīrot zobus ar fluorīdu saturošu zobu pastu. Tā rezultātā uz zobu virsmas veidojas aizsargslānis, un fluorīda joni iesūcas emaljā, padarot to stiprāku un izturīgāku pret skābju iedarbību. Pēc vakara zobu tīrīšanas fluorīda koncentrācija siekalās var saglabāties aktīva līdz pat 12 stundām, bet pēc rīta tīrīšanas — aptuveni 4 stundas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
5 lietas, ko reti kad stāsta par zobu diegu lietošanu
Veselam
6 veidi, kā atsvaidzināt elpu pēc gardām pusdienām “ar smaciņu”
Veselam
Kāpēc latviešiem ir tik slikti zobi? Zobārste atklāj galveno iemeslu – un nē, vainīgi nav zemie ienākumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.