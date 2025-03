Vai ir likumīgi apglabāt radinieku virsū vecmāmiņai, nesaskaņojot ar citiem tuviniekiem? Ieteikt







“Mēs esam divi brāļi un divas māsas; divi no mums izdomā, ka citu radinieku vajag apglabāt virs vecmāmiņas, un to arī izdara. Kā tas ir pēc likuma, ka nesaskaņo ar pārējiem – tā vispār var darīt? Saulkrastos atbildīgie nezināja atbildi!” Šādu jautājumu TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs uzdeva Gintam Zēlam, Rīgas kapsētu pārvaldes priekšnieka p.i.

Par Saulkrastiem es nemācēšu atbildēt, saka Zēla, bet Rīgas kapsētās ir pieļaujams virsapbedījum – viens apbedījamais virs iepriekšējā, bet tam atļauju dod attiecīgās kapavietas uzturētājs.

Ja šis kapavietas galvenais uzturētājs ir kāds no šiem brāļiem vai māsām, tad šim cilvēkam arī ir tiesības atļaut veikt virsapbedījumu vai pretēji – neļaut veikt virsapbedījumu. Šis cilvēks tad arī ir tas, kas atļauj vai neatļauj to darīt, no normatīva viedokļa šādā situācijā viss ir kārtībā, norāda eksperts.