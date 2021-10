Vai nākotnē bez Covid-19 trešās potes varētu anulēt Covid-19 sertifikātu? Ieteikt







Vai vēlāk trešā Covid-29 pote varētu būt obligāta un, ja to nesaņems, anulēs Covid-19 sertifikātu?

“Patlaban ir diezgan grūti prognozēt, tas viss ir atkarīgs no datiem, kas ienāks gan no Latvijas, gan citām valstīm par to, cik efektīva un ilgnoturīga būs vakcīnu sniegtā aizsardzība,” TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbild Ainis Dzalbs, Imunizācijas valsts padomes loceklis, ģimenes ārsts.

Viņš skaidro, ka pastāv tāda iespēja, ka trešā deva būs vajadzīga visiem. “Es to noliegt nevaru, bet šobrīd arī apstiprināt ne!”

Kādu sarunu līmeņos par to šobrīd tiek diskutēts?

“Šobrīd mēs varam runāt par to, kas ir skaidrs – pirmkārt, tie, kas ir saņēmuši vakcināciju ar “Moderna” vakcīnu, tā ir iedarbīgāka un sniedz aizsardzību vismaz uz astoņiem mēnešiem. Šobrīd papildus vakcinācija šai iedzīvotāju grupai nav nepieciešama. “Pfizer” un “Astra/Zeneca” vakcīnas iedarbība pēc sešiem mēnešiem mazinās,” Dzalbs saka.

Visstraujāk šī iedarbība mazinās iedzīvotājiem, kuri vecāki par sešdesmit gadiem, tāpēc tieši šī cilvēku grupa tiek uzrunāta primāri. “Šobrīd tas nav obligāti, vairāk ieteikuma formā!”

Mediķi šobrīd vēl gaida nepieciešamos datus, lai uzzinātu, cik efektīva ir balsta vakcīna, cik ilgi tā aizsargā un kam nepieciešama.