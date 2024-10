Kāda sociālā tīkla “X” lietotāja vērsusi uzmanību un aizsākusi plašāku diskusiju par audzināšanu un pieklājību. Viņa vaicā, vai nesveicināties tagad skaitās modē?

Una savā “X” kontā raksta: “Tas tagad ir jaunais stiliņš (īpaši bērniem un jauniešiem) – ienākot un izejot no telpas, nesasveicināties? Un otrs bezstils – stāvēt sab. transporta durvīs tā, ka citi nevar ne iekāpt, ne izkāpt. Bieza āda? (ne)Audzināšana?”

Tas tagad ir jaunais stiliņš (īpaši bērniem un jauniešiem) – ienākot un izejot no telpas, nesasveicināties? Un otrs bezstils – stāvēt sab. transporta durvīs tā, ka citi nevar ne iekāpt, ne izkāpt. Bieza āda? (ne)Audzināšana?

Ieraksts veicinājis plašāku diskusiju – vairāki cilvēki izteikušies, ka novērojuši to pašu. Pieklājība klibojot arī pieaugušiem cilvēkiem.

“Arī to esmu novērojusi. Man kāds jaunietis skaidroja, ja ir besis, tad varot nesveicināties. Hi-hi. Ja vēl pusaudžos ir tāds stulbums, bet draudzene stāstīja, ka arī bankā tagad modernajos lielajos kabinetos, kur strādā desmitiem cilvēku viens otram blakus, gadās tādi, kuri nesveicina,” raksta kāda cita “X” lietotāja.

Arī to esmu novērojusi. Man kāds jaunietis skaidroja,ja ir besis,tad varot nesveicināties. Hi-hi. Ja vēl pusaudžos ir tāds stulbums,bet draudzene stāstīja,ka arī bankā tagad modernajos lielajos kabinetos,kur strādā desmitiem cilvēku viens otram blakus,gadās tadi,kuri nesveicina.

Vēl kāds piebilst, ka “tagad prastums, paviršība un vienaldzība ir modē.”

Savukārt citi cilvēki izsaka viedokli, ka nesaprot vajadzību sveicināt svešus cilvēkus. Kāda lietotāja norāda, ka bērnībā bijusi introverta, tāpēc arī nav sveicinājusies.

es atkal nesaprotu to muzigo velmi ar visiem sveicinaties. kada jega tam visam? ok, ja tu tiesi taisies komunicet ar so cilveku, tad, protams. bet, ja es ieeju darba, kur man jastrada ar vel 40 cilvekiem, es neiesu un nesveicinasos ar katru individuali tikai pieklajibas pec.

— jananass (@lietusmetelis) October 5, 2024