Vai pavasara vēsmas atgriezīsies? Laika prognoze sestdienai







Sestdien dienā mākoņu daudzums samazināsies un daudzviet diena būs saulaina, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Dienas pirmajā pusē vējš būs lēns, no dienas vidus tas iegriezīsies no dienvidu puses un pūtīs lēni līdz mēreni. Gaiss iesils līdz +2…+6 grādiem.

Rīgā dienas lielāko daļu spīdēs saule, un laiks saglabāsies sauss. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidu puses. Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā gaidāma +4….+6 grādu robežās.

Dažviet Vidzemē uz autoceļiem izveidojies apledojums

Sestdienas rītā dažviet Vidzemē uz autoceļiem ir izveidojies apledojums, kas apgrūtina braukšanu, informē VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, kā arī Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Gulbenes un Alūksnes apkārtnē.

Slideno ceļa posmu kaisīšanā sestdienas rītā ir iesaistītas desmit ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu, kā arī ieturot drošu distanci. LVC atgādina, ka arī pēc ceļu apstrādes ar reaģentiem apledojums var veidoties atkārtoti.