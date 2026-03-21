Vai Pugačova zina? Krievu modele atklāj informāciju par Galkina slepeno dzīvi
Krievu modele Anna Kalašņikova, balstoties uz personīgiem pieņēmumiem un jaunākajām krievu komiķa Maksima Galkina fotogrāfijām, pieļāvusi, ka viņam varētu būt jauna sieviete “pie sāniem”.
Kā raksta Krievijas propagandas mediji, viņa arī pārliecinoši apgalvo, ka mākslinieka sieva Alla Pugačova it kā zina par Galkina iespējamo mīļāko.
Modele uzskata, ka komiķa nesenās pārmaiņas un lieliskā fiziskā forma varētu būt saistīta ne tikai ar vēlmi atjaunināt savu tēlu skatuvei, bet arī ar jaunas sievietes ienākšanu viņa dzīvē. Tomēr Kalašņikova uzsvēra, ka tas nenozīmē ģimenes izjukšanu.
Galvenais, ka viņi ir kopā. Viņš viņu atbalsta, rūpējas par viņu, un viņi ir izaudzinājuši brīnišķīgus bērnus – Hariju un Lizu. Starp citu, paskatieties, cik viņi jau ir izauguši lieli!” sacīja modele.
Kalašņikova piebilda, ka viņa it kā uztraucas par Pugačovas veselību, jo, viņasprāt, viņa izskatās slikti.
“Viņa vairs nevar staigāt bez spieķa, viņa ir ļoti novārgusi un zaudējusi svaru līdz spēku izsīkumam. Pat pirms sešiem mēnešiem viņa izskatījās daudz labāk.
Bet tagad – nervi, stress, vecums… Kad cilvēks ir iekšēji noguris, ķermenis neizbēgami reaģē. Ceļi, kājas, vispārējs izsīkums – tas viss nav tikai vecums, tās ir pastāvīga stresa sekas,” sacīja Kalašņikova.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.