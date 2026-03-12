FOTO. Ne tikai novājējusi, bet ar spieķīti: jaunākās fotogrāfijas ar Allu Pugačovu liek uzdot kaudzi jautājumu 11
Dziedātāja Alla Pugačova, kura publiski nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā un kopā ar ģimeni pametusi Krieviju, sabiedrībā pirmo reizi parādījusies ar spieķi rokās.
Viena no mākslinieces fanēm savā sociālo tīklu platformas “Instagram” kontā publicējusi fotogrāfiju, kurā redzama kopā ar dziedātāju, kā arī Pugačovas vīru – komiķi Maksimu Galkinu.
Jaunās sievietes profilā norādīts, ka viņa dzīvo Kiprā, turklāt uz sekotāju komentāriem viņa atbildējusi ukraiņu valodā.
Attēlā Pugačova pozē saulesbrillēs, jakā, baltā T-kreklā un zilās džinsās un izskatās novājējusi, bet Galkins stāv viņai blakus ar ziedu pušķi rokās.