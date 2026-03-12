Alla Pugačova

FOTO. Ne tikai novājējusi, bet ar spieķīti: jaunākās fotogrāfijas ar Allu Pugačovu liek uzdot kaudzi jautājumu 11

kokteilis.lv
20:11, 12. marts 2026
Kokteilis Dzīvo

Dziedātāja Alla Pugačova, kura publiski nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā un kopā ar ģimeni pametusi Krieviju, sabiedrībā pirmo reizi parādījusies ar spieķi rokās.

7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Kokteilis
Trīs mēneši, kuros dzimušie ir īpaši jūtīgi pret negatīviem cilvēkiem: no viņiem neko nenoslēpsi
“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām 24
Lasīt citas ziņas

Viena no mākslinieces fanēm savā sociālo tīklu platformas “Instagram” kontā publicējusi fotogrāfiju, kurā redzama kopā ar dziedātāju, kā arī Pugačovas vīru – komiķi Maksimu Galkinu.

Jaunās sievietes profilā norādīts, ka viņa dzīvo Kiprā, turklāt uz sekotāju komentāriem viņa atbildējusi ukraiņu valodā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Latgalē uz meža ceļa sastapts lapsu pāris ar pilnīgi pretējiem raksturiem
Kokteilis
Melu detektori cilvēku veidolā: no šīm 3 zodiaka zīmēm ir teju neiespējami noslēpt melus
Noslēpumainos apstākļos pazudis atvaļināts ASV ģenerālis: tas notika tikai dažas dienas pēc Trampa paziņojuma par NLO

Attēlā Pugačova pozē saulesbrillēs, jakā, baltā T-kreklā un zilās džinsās un izskatās novājējusi, bet Galkins stāv viņai blakus ar ziedu pušķi rokās.

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Krievi ir ellīgi nikni, jo atklājuši, cik brangu naudu Pugačova katru mēnesi saņem no Krievijas
Kokteilis
“Liekais svars vienkārši izkusa,” Pugačova atklāj, kā viņa uzvarēja cīņā ar kilogramiem
Kokteilis
FOTO. Kādi muskuļi! Maksims Galkins pamatīgi mainījis vizuālo tēlu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.