Maksims Galkins
Maksims Galkins
Foto. Instagram @maxgalkinru

Tādai uzvedībai var būt nopietnas sekas: Galkins Izraēlā nonācis divdomīgā situācijā 0

kokteilis.lv
16:22, 15. novembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Advokāts Dmitrijs Agranovskis komentējis neseno incidentu šovmena Maksima Galkina koncertā Izraēlā, vēsta ārzemju mediji. Uzrunas laikā Galkins pārklāja Izraēlas karogu ar Ukrainas karogu, kas izraisīja vietējo aktīvistu sašutumu. Viņi vērsušies Izraēlas Nacionālās drošības ministrijā ar lūgumu veikt pārbaudi par iespējamu necieņu pret valsts simbolu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
Simtgadīgs pareģojums ir piepildījies: no kosmosa uz Zemi “plūst” īpaša enerģija
Kokteilis
Nevari tikt galā ar savu vīramāti? Viņa noteikti ir dzimusi šajā zodiaka zīmē
Lasīt citas ziņas

“Karoga apgānīšana Izraēlā ir sodāma ar cietumsodu līdz trim gadiem vai naudas sodu līdz 15 tūkstošiem dolāru. Tā kā Galkins ir Izraēlas pilsonis, viņu nevar aizturēt vai pārvest uz citu valsti,” sacīja advokāts.

Agranovskis atzina, ka māksliniekam teorētiski varētu atņemt pilsonību, taču šādu iznākumu viņš uzskata par maz ticamu. Arī izredzes ierosināt krimināllietu pret Galkinu esot nelielas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atklāts, kam tiks pārdalīti 717 909 eiro: Veselības ministrija piedāvā mainīt budžeta prioritātes
Baltijas valstis rāda raksturu: poļi algās atpaliek pat no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
VIDEO. “Tas būs ilgs ugunsgrēks!” Industriālais parks liesmās, ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki

“Par atbildību šajā pantā runā tad, ja persona ar tiešu nodomu iznīcina karogu, to sadedzina, apgāna vai veic citas ļaunprātīgas darbības. Šajā gadījumā advokātiem, visticamāk, būs viegli pierādīt, ka Galkinam nebija slikta nodoma – viņš acīmredzot vēlējās simboliski parādīt sabiedroto attiecības,” norādīja Agranovskis.

Pēc viņa domām, visreālākais scenārijs ir tas, ka Galkins vienkārši atvainosies par šo neveiksmīgo žestu.

Dienu iepriekš Federālā drošības un korupcijas apkarošanas projekta vadītājs Vitālijs Borodins paziņoja, ka gatavo apelāciju ar lūgumu iekļaut Maksimu Galkinu Krievijas teroristu un ekstrēmistu sarakstā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Pugačova par ievērojamu summu iegādājas greznu villu: vai Galkins pārvāksies kopā ar ģimeni?
Kokteilis
“Bērniem būs jāmaksā miljoni…” Galkina īpašums Krievijā nonāk jaunu nodokļu ēnā
Kokteilis
Alla Pugačova pārsteidz ar intīmām atklāsmēm par savām piecām laulībām – “īstas” bija tikai divas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.