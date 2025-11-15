Tādai uzvedībai var būt nopietnas sekas: Galkins Izraēlā nonācis divdomīgā situācijā 0
Advokāts Dmitrijs Agranovskis komentējis neseno incidentu šovmena Maksima Galkina koncertā Izraēlā, vēsta ārzemju mediji. Uzrunas laikā Galkins pārklāja Izraēlas karogu ar Ukrainas karogu, kas izraisīja vietējo aktīvistu sašutumu. Viņi vērsušies Izraēlas Nacionālās drošības ministrijā ar lūgumu veikt pārbaudi par iespējamu necieņu pret valsts simbolu.
“Karoga apgānīšana Izraēlā ir sodāma ar cietumsodu līdz trim gadiem vai naudas sodu līdz 15 tūkstošiem dolāru. Tā kā Galkins ir Izraēlas pilsonis, viņu nevar aizturēt vai pārvest uz citu valsti,” sacīja advokāts.
Agranovskis atzina, ka māksliniekam teorētiski varētu atņemt pilsonību, taču šādu iznākumu viņš uzskata par maz ticamu. Arī izredzes ierosināt krimināllietu pret Galkinu esot nelielas.
“Par atbildību šajā pantā runā tad, ja persona ar tiešu nodomu iznīcina karogu, to sadedzina, apgāna vai veic citas ļaunprātīgas darbības. Šajā gadījumā advokātiem, visticamāk, būs viegli pierādīt, ka Galkinam nebija slikta nodoma – viņš acīmredzot vēlējās simboliski parādīt sabiedroto attiecības,” norādīja Agranovskis.
Pēc viņa domām, visreālākais scenārijs ir tas, ka Galkins vienkārši atvainosies par šo neveiksmīgo žestu.
Dienu iepriekš Federālā drošības un korupcijas apkarošanas projekta vadītājs Vitālijs Borodins paziņoja, ka gatavo apelāciju ar lūgumu iekļaut Maksimu Galkinu Krievijas teroristu un ekstrēmistu sarakstā.