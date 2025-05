Emīls Jakrins. Foto: Edijs Pālens/LETA

Bijušais Rīgas domes Satiksmes departamenta vadītājs Emīls Jakrins raidījumā “Suņu būda V2.0” izteica pieņēmumu, ka jaunās Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietas varot sabrukt. Vai tiešām tā ir un kāda kopumā ir situācija ar sabiedriskajām pieturvietām Rīgā?

“Neesmu par šīm jaunajām nojumēm neviena laba vārda dzirdējis, tai skaitā no būvniecības sektora cilvēkiem, kuri paskatījušies, kā tās tika būvētas. Konkursu vinnējusī kompānija būvēja pa lēto un tagad kaut ko piečubina, lai varētu nodot ekspluatācijā. Bet pamati tādi kā pasakā par “Trīs sivēntiņiem” – ja atnāks vilks un tā kārtīgāk uzpūtīs, viss var arī sagāzties,” norādījis Emīls Jakrins.

Informācija par to, ka jaunajās sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs atklāti defekti un to konstrukcijas ir nekvalitatīvas, izskanēja jau gada sākumā. Rīgas dome nojumju uzstādīšanu apturēja līdz defektu novēršanai, bet to piegādātājs SIA “Palami”, kurš pieder Baltkrievijas pilsonim Pāvelam Agroņinam, pauda, ka gan konstrukcijas, gan stiprinājumi izgatavoti kvalitatīvi un pie visa vainojama negodīga konkurence.

Vēlāk uzņēmums defektus novērsa, tomēr vēl marta vidū tika ziņots par nojumēm ar saplīsušu stiklojumu. Arī pasažieri par “vienotā dizaina” radītajām ērtībām nav sajūsmā. Piemēram, Klaudija sociālajos tīklos februārī rakstīja: “Vai tiešām nav iespējams uztaisīt lielāku soliņu, uz piedāvātā soliņa var sēdēt divi cilvēki, bet pieturā būs daudz vairāk cilvēku. Acīmredzot tie, kas tos plānoja, sabiedrisko transportu neizmanto…”, savukārt Andrejs pauda: “Soliņš priekš diviem cilvēkiem. Jumts no stikla, kuru būs jāmazgā reizi nedēļā. Cik tad izmaksās tas?”

Par to, kādi defekti tika atklāti un ko par jaunajām nojumēm domā rīdzinieki, LA.LV ziņoja 19.februāra materiālā “Ar silikonu aizsmērētas šuves, jumta slodze nav atbilstoša…” Rīgā atsākta pieturvietu nojumju uzstādīšana, taču kvalitāte joprojām rada bažas”.

Rīgas dome pieturvietu nojumju izbūvē investēja miljonu eiro un cerēja no reklāmu izvietošanas tajās nopelnīt, tomēr Emīls Jakrins domā, ka nekādas peļņas nebūs.

Viņš atgādina, ka pēdējos 12 gadus par pieturvietu nojumēm Rīgā atbildēja vides reklāmas uzņēmums “JCDecaux”, kuram līguma termiņš par 300 pieturvietu izbūvēšanu un uzturēšanu beidzās 2024.gadā. Emīls Jakrins norāda, ka uzņēmums to uzstādīšanā savulaik investējis 5 miljonus eiro, katras nojumes uzturēšana gadā prasījusi vēl aptuveni pusotru tūksti eiro, tātad 400 līdz 500 tūkstošus gadā. ““JCDecaux” ir pasaulē labi zināma franču firma. Viņi uzlika pieturu, uzturēja to, un par to saņēma savu stendiņu reklāmai. Tad atnāca [Mārtiņš] Staķis (PRO) un izdomāja, ka tas ir pārāk pretimnākoši un pilsēta var nopelnīt vairāk. Lika viņiem pieturas, kas tur desmit gadus bija stāvējušas, nojaukt un uzlikt vietā citas.”

Tikmēr Rīgas domes izsolēs par tiesībām būvēt, apsaimniekot, izvietot savu reklāmu un vēl maksāt pašvaldībai pietiekami lielu nomas maksu neviens nepieteicās un pašvaldība nolēma būvēt pati.

“Reklāmas devēji Latvijā ir tik, cik ir un visiem skaidrs, ka tas tirgus mūsdienu sociālo mediju laikmetā nav tik plašs, lai iedomātos, ka kāds maksās desmitiem tūkstošu dienā par katru to plakātiņu. Ar “JCDecaux” bija brīnišķīgs risinājums, kas vienkārši tika muļķīgā kārtā sagrauts un rīdzinieku nauda iztērēta par nekvalitatīvu produktu.”

Pagaidām plānota 60 vienotā dizaina nojumu uzstādīšanu par vienu miljonu eiro. Taču pašvaldības iecerēs ir nākotnē uzstādīt 500 jaunas nojumes. Pagaidām nav zināms, cik miljonus tas izmaksās un vai darbus atkal veiks Baltkrievijas pilsonim piederošs uzņēmums.

Emīls Jakrins uzsver, ka pilsētai vajadzētu mēģināt saglābt pieturvietas, kas vēl nav nojauktas un raudzīties, kā to var sakārtot juridiski. “Manā skatījumā jaukt nost eksistējošu lietu, lai investētu tur miljonus ir vislielākā iespējamā izšķērdība kāda var būt.”