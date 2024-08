Vai tiešām “Rīgas satiksme” piedāvā gada abonementu par smieklīgu cenu, kā vēsta reklāmas sociālajos medijos? Ieteikt







Portāla LA.LV vērīgākie lasītāji sociālajā platformā “Facebook” pamanījuši īpatnēju uzņēmuma “Rīgas satiksme” piedāvājumu – iegādāties e-talona karti veselam gadam. Teiksiet, kas tad tur tāds aizdomīgs? Atbildes vietā aicinām iedziļināties unikālajā piedāvājumā: ”Karte ir ērts un inovatīvs veids, kā ceļot pa Rīgu un tās apkārtni. Ar šo karti jūs varat neierobežoti izmantot visu veidu sabiedrisko transportu – autobusus, tramvajus,trolejbusus, vilcienus, funikulierus.”

Reklāma Reklāma

Paanalizējot fantastisko piedāvājumu, ir skaidrs, ka uzņēmums “Rīgas satiksme” ir “sarūpējis” saviem klientiem tik plašu pakalpojumu klāstu, kāds pat neietilpst tā kompetencē. Piemēram, Rīgai tuvākās funikulieris atrodas Siguldā. Tas ir tūristu un pilsētas viesu iecienītais gaisa trošu vagoniņš, kas pieder SIA “Siguldas gaisa troses”. Tāpat “Rīgas satiksme“ nav atbildīga par pasažieru vilcienu darbību. Visvilinošākā šajā piedāvājumā ir cena. E– talona karte izmaksā nieka 2,35 eiro gadā!

LA.LV, apskatot piedāvājumu, nolēma unikālajai kartei pieteikties. Sākumā ir jāatbild uz trīs pavisam vienkāršiem jautājumiem. Lapas autori norāda, ka tā pārliecināsies, vai potenciālais kartes ieguvējs nemelo un ir dzīvs cilvēks. Pēc tam notiek loterija. No desmit kastītēm jāizvēlas trīs laimīgās. Interesanti, ka tieši tāda pati atrakcija iepriekš bija redzēta to krāpnieku lapās, kuri vēlējās iedzīvoties uz zīmola “Lidl” atpazīstamības rēķina. Naudas balvas gan nepiedāvā, bet loterijā tiek laimēts e-talons, kas nozīmē – uzvaru. Autori norāda, ka šādi gada abonementi ir paredzēti tikai 500 Rīgas iedzīvotājiem. Mēs esam to vidū! Pēc tam tiek prasīta dzīves vietas adrese, mobilā telefona numurs un epasts un galu galā, protams, arī visa informācija par bankas karti. Tās numurs, derīguma termiņš un slepenais kods.

Ir skaidrs, ka “Rīgas satiksme” nav šī piedāvājuma autore un kāds izstrādājis lapu ar atpazīstamo uzņēmuma logo, lai apkrāptu lēticīgus cilvēkus. Ievadot prasīto informāciju par bankas karti, jūs par neeksistējošu e-talonu gadam samaksātu ne tikai 2,35 eiro, bet arī ļautu svešām personām pēc brīvas izvēles rīkoties ar jūsu naudu, kas glabājas bankas kontā.

SIA “Rīgas satiksme” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča – Feldmane LA.LV skaidro: ““Rīgas satiksme” šādas akcijas nerīko, un šī ir krāpnieku izplatītā informācija. Par to, ka uzdarbojās krāpnieki, esam informējuši arī “Facebook”, taču diemžēl tiklīdz viena lapa tiek slēgta, tā drīz tiek izveidota cita, tāpēc preventīvi aicinām pasažierus būt vērīgiem un “neuzķerties” uz šādiem piedāvājumiem. Šādu preventīvu informāciju esam izvietojuši arī transportā esošajos monitoros. Primāri lūdzam aktuālo informāciju skatīt mūsu mājas lapā, vai šaubu gadījumā zvanīt pa informatīvo tālruni – 20361862.”