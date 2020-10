Kāzu sezona šovasar ir citāda – kādam vīruss izjaucis teju visus sapņus par skaistām svinībām plašā draugu un radu lokā, bet citam tas devis lielisku atziņu: kāzu diena vispirms ir mīlestības svētki jaunajam pārim. Foto: SHUTTERSTOCK

Vairums svētdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti vienuviet Ieteikt 2





Lielākā daļa jeb 34 no kopumā 44 jaunajiem Covid-19 gadījumiem, kas tika atklāti iepriekšējā diennaktī, reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Vēl divi saslimušie reģistrēti Jelgavā, bet pa vienam jaunam inficētajam reģistrēts Liepājā, Salaspils, Ķekavas, Ogres, Carnikavas, Rojas, Preiļu un Engures novadā.

Savukārt Vecpiebalgas novadā, kā arī Daugavpilī un Krāslavas novadā, kur iepriekš bija vērojams liels saslimušo skaita kāpums, svētdien nav reģistrēts neviens jauns inficētais.

Augstākais saslimušo īpatsvars attiecībā pret 100 000 iedzīvotāju jeb kumulatīvais divu nedēļu saslimstības rādītājs saglabājas Vecpiebalgas, Dundagas, Sējas, Krāslavas un Aizputes novadā.

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem jaunajiem inficētajiem pa deviņiem ir reģistrēti vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem, bet astoņi saslimušie ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem. Citās vecuma grupās reģistrēts mazāks saslimušo skaits.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī reģistrēti 44 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 2,1%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vienlaikus kopš 15.oktobra reģistrēta vēl 12 saslimušo izveseļošanās no Covid-19, līdz ar to Latvijā no šī vīrusa izveseļojusies kopumā 1341 persona. Līdz šim inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta 3494 personām, kamēr aktīva saslimšana ar Covid-19 patlaban ir 2109 pacientiem.

Aizvadītajā diennaktī stacionēto Covid-19 pacientu skaits sasniedzis jaunu rekordu – 80 cilvēkus, informēja Nacionālais veselības dienests.

Svētdien slimnīcās nonākuši astoņi cilvēki, kuriem konstatēts Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas 80 pacienti. 74 no tiem ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši – ar smagu slimības gaitu.