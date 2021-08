Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Vakcinācijas pret Covid-19 procesu līdz šim sākuši jau 42% iedzīvotāju







Līdz šim Latvijā vakcinācijas pret Covid-19 procesu, saņemot vismaz vienu poti, sākuši jau 42,02% iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.



























































































































































































































Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā un pasaulē

Pirmdien vakcinācijas temps aizvien bijis zems, kopumā vakcinējot vien 3702 cilvēkus.

Vakar pirmo vakcīnas devu saņēma 1943 cilvēki, otro – 1549, bet vēl 210 personas vakcinētas ar “Johnson & Johnson” (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Pēdējo dienu vakcinācijas dati gan vēl var pieaugt, jo virkne ārstniecības personu informāciju par vakcinācijas faktu sistēmā ievada ar vairāku dienu nobīdi.

No vakar pirmo poti saņēmušajiem vairums jeb 1844 cilvēki vakcinēti ar “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu, savukārt vēl 99 cilvēkiem ievadīta “Moderna” vakcīna. Lielākā daļa otro poti saņēmušo tāpat vakcinēti ar “Pfizer”/”BioNTech”, taču vēl 101 cilvēks vakcinācijas procesu noslēdza, saņemot “Moderna” otro vakcīnas devu, kā arī trīs personas noslēdza “AstaZeneca” vakcinācijas kursu. 210 personas savukārt sapotētas ar J&J vakcīnu.

Pirmdien vakcinācija notikusi kopumā 119 ārstniecības iestādēs. Visvairāk cilvēku apkalpoja AS “Veselības centru apvienība”, SIA “Veselības centrs 4” un SIA “Vizuālā diagnostika”.

Vairākums vakar vakcinēto neatbilst nevienai prioritāri potējamo iedzīvotāju kategorijai, tomēr vēl 454 cilvēki, kas devušies pēc potes, bija vecumā virs 60 gadiem, kā arī 214 personas – ar hroniskajām saslimšanām. Vakcīnas vakar saņēma arī izglītības un ārstniecības iestāžu darbinieki.

Aizvadītajā nedēļā – laikā no 2. līdz 8.augustam – Latvijā kopumā vakcīnu saņēma 32 553 cilvēki, vidēji dienā sapotējot 4651 personu.

Vakcinācijas temps kopumā Latvijā turpina kristies, būtiski atpaliekot no maijā sasniegtajiem rekordiem, kad nedēļā potēja vairāk nekā 110 000 cilvēku. Šāda tendence novērojama teju visu vasaras otro pusi.

Līdz šim Latvijā izlietotas kopumā 1 392 709 vakcīnu devas, savukārt 705 324 cilvēki savu vakcinācijas kursu jau ir noslēguši. Atbilstoši CSP datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad vakcinācijas procesu sākuši, kā arī vienreizējo “Johnson & Johnson” vakcīnu saņēmuši 42,02% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēdza 37,37% iedzīvotāju.

Lietošanai Eiropas Savienībā līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un J&J jeb “Janssen”.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.