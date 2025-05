“Šī, protams, neizskatās pēc nejaušas kļūdas!” Māris brīdina pircējus par krāpniecību, bet “Rimi” skaidro situāciju Krista Draveniece

“Draugi, esiet uzmanīgi iepērkoties! Izrādās, ka negodīgi tirgotāji viltīgi šmaucas pat ar šādu nocenotu preci,” šādi savus draugus Facebook uzrunājis Māris. Šķetinām Māra pārmetumus un jautājam ar Rimi – vai tiešām pieķerti krāpniecībā vai notikusi kļūda?

Māris turpina: “Pievērsiet uzmanību: šis siera gabals sākotnēji maksā: 2,97, jo kilogramā cena 11.99 un svars 248 g, bet ar lielu pompu nocenots par 25% maksā 2.79! Tie nav 25 %! Ne tuvu.

Šī, protams, neizskatās pēc nejaušas kļūdas. Apzināti ir paaugstināta gramāžas cena oranžajā uzlīmē neatbilstoši kilograma cenai. Un no tās rēķināts, nevis no sākotnējās.

Lieki teikt, ka dienā, kad beidzas derīguma termiņš, atlaidei būtu jābūt vismaz 50%. Šo siera gabalu ieraudzīju pie kasēm Ogres Rimi.

Par laimi pircējs to bija atstājis, bet cik daudz ir tādu, kuri neapskatās un tiek apšmaukti? Būtu jāparedz lielāka atbildība par tādiem gājieniem, lai negodīgajiem nebūtu vairs ērti šmaukties!”

Jautājam tieši Ogres Rimi komentēt situāciju: “Kā norādīts uz katra produkta ar oranžo uzlīmi, gala cena tiek rēķināta no produkta regulārās cenas bez akcijas atlaidēm, jo akcijas periods var nesakrist ar produkta derīguma termiņu. Uz katras oranžās uzlīmes to var redzēt “atlaide aprēķināta no regulārās cenas”, tāpēc aicinām klientus iepazīties ar visu iepakojumā ietverto informāciju,” norāda Inga Bite, Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja.