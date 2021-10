Foto: AFP/Scanpix/LETA

Vakcinācijas pret Covid-19 temps jau otro nedēļu nemainīgi augsts







Vakcinācijas pret Covid-19 tempam saglabājoties ievērojami augstākam nekā vasarā, arī lokdauna pirmajās dienās interese par potes saņemšanu nav kritusies, kopumā šīs nedēļas piecās darba dienās sapotējot vismaz 65 109 cilvēkus, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Vakcinācijas temps kāpis kopš septembra sākuma. Nedēļā no 6.septembra valstī vakcinēti kopumā 32 780 cilvēki, savukārt katrā sekojošajā nedēļā kopējais sapotēto skaits pieaudzis, līdz šim šajā periodā augstāko rādītāju sasniedzot nedēļā no 11. līdz 17.oktobrim, kad kopumā vakcinēti 83 394 cilvēki.

Šonedēļ, salīdzinot ar pagājušajās nedēļas darba dienām, vienā dienā vakcinēto skaits ir līdzīgs – šīs nedēļas piecās dienās vidēji dienā sapotēja 13 021 cilvēku, bet pirms nedēļas – vidēji 13 303 cilvēkus dienā. Jāņem vērā, ka mediķi datus par potēšanas faktu ievada pat ar vairāku dienu nobīdi, tāpēc šīs nedēļas rādītāji vēl var pieaugt.

Pēdējā mēneša laikā augstākais vienā dienā sapotēto cilvēku skaits fiksēts 15.oktobrī – 17 424 cilvēki.

Vakar poti pret Covid-19 saņēma vismaz 12 167 cilvēki, vakcināciju nodrošinot kopumā 385 ārstniecības iestādēm. Visvairāk pacientu sapotēja AS “Veselību centra apvienība”, SIA “Veselības centrs 4” un SIA “LUC Medical”.

Piektdien pārsvarā potējušies iedzīvotāji, kuri neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, taču pie potes tikuši arī teju 2000 senioru, ap 1000 cilvēku ar hroniskām saslimšanām, kā arī vairāki simti to profesiju pārstāvju, kuriem vakcinācija kā pirmajiem noteikta par obligātu.

Līdz šim kopumā Latvijā pret Covid-19 vakcinētas 1 083 973 personas, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 967 815 cilvēki, kas atbilst 51,42% Latvijas iedzīvotāju, aprēķinos izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par provizorisko iedzīvotāju skaitu valstī 2021.gada jūlija sākumā.

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka līdz trešdienai vakcinācijas procesu pabeiguši 60,23% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati – par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā.

No šiem pašiem datiem redzams, ka vakcinācijas kursu noslēguši 58,55% Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 12 gadiem. Par 12 gadiem jaunākus cilvēkus Eiropas Savienībā (ES) pret Covid-19 pagaidām vēl nepotē.

Vakcinācijas pret Covid-19 temps gan joprojām vairākas reizes atpaliek no maija beigām, kad, uzstādot rekordus, vienā nedēļā vidēji dienā tika sapotēti vairāk nekā 16 700 cilvēku.

Līdz šim Latvijā izmantotas kopumā 1 854 976 vakcīnu devas, no kurām aptuveni divas trešdaļas jeb 1,132 miljoni devu bija “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas. Šī vakcīna līdz šim pārsvarā izmantota arī balstvakcīnas nodrošināšanai – no 4720 papildu poti saņēmušo 4499 cilvēki sapotēti ar “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu.

Lietošanai ES līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un J&J jeb “Janssen”.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.