Vakcīnu dumpis Stradiņa universitātē pret to, ka studentus spiežot obligāti vakcinēties. Iesaistījies pat tiesībsargs







Saskaņā ar pašreizējiem Izglītības un zinātnes ministrijas plāniem jaunajā studiju gadā augstskolas varēs darboties klātienes režīmā, taču gan mācībspēkiem, gan darbiniekiem, gan arī studentiem būs jānodrošinās ar Covid-19 sertifikātu, kas nozīmē, ka visiem augstākajā izglītībā iesaistītajiem būs jābūt vai nu vakcinētiem pret koronavīrusu, vai izslimojušiem tā izraisīto slimību, vai arī regulāri būs jāveic kovida tests.

Kamēr citās augstskolās konkrētāka rīcība drošu klātienes mācību nodrošināšanai varētu būt uz rudens pusi, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) jau sācies neliels dumpis pret to, ka studentus spiežot obligāti vakcinēties. Iesaistījies pat tiesībsargs.

RSU uzņēmusies atbildību

RSU rektors Aigars Pētersons jau maijā izdevis rīkojumu, kas paredz, ka studiju procesā drīkstēs piedalīties pilnu vakcinācijas kursu saņēmušas personas.

Savukārt nevakcinētām personām regulāri 72 stundu laikā pirms katra darba vietas vai ārstniecības iestādes apmeklējuma un kontakta ar kolēģiem vai pacientiem būs jāuzrāda SARS-CoV-2 vīrusa RNS negatīvs tests, kurš savukārt jāapmaksā pašiem.

Tikai tiem, kuriem būs dokumentāli fiksēta alerģiska reakcija pēc pirmās vakcīnas devas, RSU apmaksās testus.

RSU studiju prorektors Guntis Bahs, vaicāts, kāpēc rīkojums izdots, kamēr pat IZM vēl nav līdz galam noteikusi, kāda būs studiju kārtība nākamajā studiju gadā, un nav zināms, kāda būs epidemioloģiskā situācija rudenī, “Latvijas Avīzei” atbildēja: “RSU kā veselības nozares izglītības flagmanis uzņēmās atbildību.

Līdzšinējā vīrusa attīstība skaidri demonstrējusi, ka nevaram paredzēt un novērst visus riskus, taču varam maksimāli daudz izdarīt profilaktiski, lai atkal nodrošinātu infekcijdrošu vidi, klātienes studijas un darbu, klīniskās prakses un pētniecību.

Ilgtermiņā kvalitatīvas studijas veselības aprūpē varam nodrošināt tikai Covid-19 drošiem studentiem, jo tādas ir mūsu partneru, piemēram, ārstniecības iestāžu prasības, kuras mums jārespektē.

Līdzīgas prasības saviem studentiem un darbiniekiem piedāvā daudzas universitātes Eiropas Savienībā un ASV.

Atbildīgā ministrija šobrīd strādā pie regulējuma par klātienes studijām nākamajā studiju gadā, un paredzams, ka Ministru kabinets jau drīzumā šo regulējumu pieņems. Ja būs nepieciešams, RSU atbilstoši valsts regulējumam veiks grozījumus rektora rīkojumā.”

Nevarēšot atļauties studijas

Tomēr 79 RSU studenti rektora rīkojumam nepiekrīt un to ir apstrīdējuši, uzskatot, ka šādi nosacījumi studējošajiem rada diskriminējošu attieksmi un ir pretrunā virknei starptautisku dokumentu un arī Satversmes 112. pantā noteiktajām tiesībām uz izglītību.

“Veselības ministrs Daniels Pavļuts solīja, ka netiks pieļauta diskriminējoša attieksme pret tiem, kas izlems nevakcinēties, tomēr tas notiek gan izglītībā, gan pakalpojumu sfērā, gan citās jomās,” vēstulē masu medijiem atgādināja protestējošie studenti.

Ilze Rozenberga, kas ir viena no vēstules parakstītājām, teic: “Rīkojumā uzlikts par pienākumu atsevišķām personu grupām par saviem līdzekļiem regulāri veikt testu, līdz ar to, daļai studējošo turpināt studiju procesu nebūs iespējams finansiālu apsvērumu dēļ. Rīkojums diskriminē ne tikai studentus, kuri izvēlas nevakcinēties pret Covid -19 pēc pašu izvēles, bet arī visus, kas nevar vakcinēties dažādu citu veselības iemeslu dēļ.”

Studenti uzskata: ja epidemioloģiskās drošības dēļ testi tomēr veicami, tie nebūtu jāapmaksā no pašu kabatas.

Jautāta, kāpēc studenti nevēlas vakcinēties, I. Rozenberga atbild: “Katram studentam ir savs iemesls.

Kāds ir pārslimojis bez simptomiem, kāds uzskata, ka brīvprātīga vakcinācija nozīmē lēmuma pieņemšanu, kas balstīts konkrētās rūpēs par savu veselību.

Nedrīkst radīt situāciju, kad personai ir jāpieņem lēmums par vakcināciju tikai tāpēc, lai būtu iespējams iet uz koncertu, ceļot, turpināt strādāt vai mācīties. Ir arī studenti, kas uzticas savai imunitātei.”

Vaicāta, no kurām fakultātēm ir vēstules parakstītāji, I. Rozenberga pauž, ka parakstītāju vidū ir studenti no Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Farmācijas fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Komunikāciju fakultātes un Eiropas studiju fakultātes. Jāsecina, ka topošo mediķu parakstītāju vidū nav.

“Neatkarīgi no pārstāvētās fakultātes RSU ir vienota cilvēku kopiena, kura strādā vienotās telpās, lieto vienu un to pašu infrastruktūru, piemēram, bibliotēku. Šādos apstākļos jebkurš infekcijas skarts students var apdraudēt desmitiem līdzcilvēku neatkarīgi no studiju pro­grammas, ko viņš apgūst,” teic G. Bahs.

G. Bahs norāda: RSU studē 9300 studentu. Tātad 79 ir maza daļa no tiem. Turklāt RSU esot konstatēts, ka tikai 41 persona no vēstulē minētajām 79 ir RSU studenti. Tas veido vien 0,5 procentus no visu RSU studējošo skaita.

Toties I. Rozenberga apgalvo, ka visi parakstītāji ir studenti, turklāt esot arī tādi, kuri “atbalsta šo cīņu, paši paliekot ēnā”.

Vai RSU vakcinācijas pretiniekiem varētu nodrošināt iespēju studēt attālināti? G. Bahs teic, ka tas būtu iespējams daļā studiju programmu, piemēram, maģistra studiju pro­gramma “Reģionālā politika un valsts pārvaldība” īstenos hibrīdapmācību, paredzot iespēju studentam programmas saturu apgūt attālināti.

“RSU pandēmijas laikā pierādīja, ka no IT un mācībspēku sagatavotības viedokļa augstskola ir pilnībā gatava īstenot pilnvērtīgas studijas arī tiešsaistē.

Taču vienlaikus jāsaka, ka esam dzīvības zinātņu universitāte, kas veic praktisko iemaņu apmācību arī ārstniecības iestādēs, kas notiek klātienē un tikai Covid-19 drošiem studentiem. Neviens nevēlas, lai Covid-19 skarts students inficē kādu hroniski slimu pacientu,” tā G. Bahs.

Notiek kolektīvās vakcinācijas

Par to, cik RSU studenti jau vakcinējušies, augstskolai datu nav, taču zināms, ka absolventu vidū pat 80 procenti bija vakcinējušies vai izslimojuši.

Ne RSU, ne arī citām “Latvijas Avīzes” aptaujātajām augstskolām pagaidām nav datu par to, cik daudz darbinieku ir vakcinējušies.

“Savu vairāk nekā 1400 cilvēku lielo kolektīvu – docētājus, pētniekus, administrācijas darbiniekus – esam vairākkārt aicinājuši uz kolektīvo vakcināciju RSU telpās, un visās no šīm reizēm bija liela interese un atsaucība.

Precīzu datu par vakcinēto daļu RSU kolektīvā mums pagaidām nav, taču vasaru izmantojam, lai aktīvi komunicētu gan par iespējām iziet pilnu vakcinēšanās kursu, gan par lielo mērķi, kura vārdā to darām – nodrošināt infekcijdrošu vidi visiem studētgribētājiem, mācībspēkiem un darbiniekiem,” saka RSU pārstāvis.

Lai ņem akadēmisko gadu!

Par RSU rektora attiecīgo rīkojumu sūdzības saņēmis arī tiesībsargs, kurš atbildējis, ka augstskolai ir pienākums radīt infekcijdrošu vidi, tāpēc rektors drīkstējis izdot tādu rīkojumu, vēl jo vairāk tāpēc, ka būtisks īpatsvars RSU studiju darbā ir medicīnas un veselības aprūpes jomās, kur šī drošība sevišķi svarīga.

Ja kāds nevēlas vakcinēties, tiesībsargs rosina ņemt akadēmisko gadu, tātad uz laiku pārtraukt mācības.

I. Rozenberga, vaicāta par attieksmi pret tiesībsarga nostāju, uzskata, ka tā pamatota galvenokārt ar to, ka studentiem praktiskās nodarbības ir slimnīcās pie pacientiem, tātad vakcinācijas prasība nebūtu attiecināma uz visiem studentiem. Turklāt tiesībsargs neesot pievērsis gana lielu uzmanību atšķirīgajai attieksmei, ko RSU grasās ieviest pret studentiem.

Citas augstskolas nogaida

Tikmēr Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) vēl nav ieviesušas konkrētas prasības studentiem un darbiniekiem saistībā ar epidemioloģisko drošību.

Kā norāda LU pārstāve Jana Saulīte, augstskolā seko līdzi valdības lēmumiem un, ja būs nepieciešams, veiks atbilstošas izmaiņas LU iekšējos regulējumos gan attiecībā uz studiju procesa organizēšanu, gan pētniecības un vispārējā personāla darbu, kā arī attiecībā uz mūžizglītību un ārpus studiju aktivitātēm.

“Liela daļa LU mācībspēku jau ir vakcinēta, un sadarbībā ar LU Studentu padomi notiek sarunas par plašāku kolektīvu studējošo vakcināciju. Ceram pakāpeniski atsākt studijas klātienē, tomēr LU lēmumi tiks pakārtoti Ministru kabineta attiecīgajiem regulējumiem. Ja valsts epidemioloģiskā situācija un ārējie regulējumi to pieļaus, LU atbilstīgi organizēs studijas klātienē,” piebilda J. Saulīte.

Līdzīgi teica RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis: RTU balstās uz IZM izstrādātajiem konceptuālajiem priekšlikumiem, kā jaunajā akadēmiskajā gadā augstākās izglītības iestādēs klātienē organizēt drošu studiju procesu.

“RTU izvēlēsies optimālākās studiju formas un to kombinācijas, lai studiju darbs jaunajā akadēmiskajā gadā augstā kvalitātē varētu notikt klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. RTU aicina studējošos un mācībspēkus vakcinēties, lai rudenī varētu droši un bez ierobežojumiem piedalīties studiju procesā,” tā U. Sukovskis.

Studējošos vakcinēties īpaši aicina RTU Studentu parlaments, kura valde, rādot priekšzīmi, ir vakcinējusies.

Tiesa, RTU paļaujas, ka personām, kurām ir ārsta apstiprinātas medicīniskas kontrindikācijas vakcinācijai, būs pieejami testi par valsts budžeta līdzekļiem.