Valainis: Lemberga izvirzīšana nav vēlētāju maldināšana, turklāt viņam ir divkārt augstāks reitings nekā K. Kariņam Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu Top” atbild Viktors Valainis (ZZS), LZS valdes loceklis, Saeimas deputāts un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadītājs: ̶ Es veselu gadu no Latvijas Zemnieku savienības biju nominēts kā premjera amata kandidāts. Un būt nominētam no šādas partijas ar tik lielu vēsturi ir milzīgs gods, protams. Es to augsti vērtēju. Un darbs, kas jādara premjera kandidātam, nav vienkāršs. Neapšaubāmi.

Pat tikai tajā brīdī, kad esi kandidāts, atbildības nasta ir ļoti liela.

Lemberga izraudzīšanā nozīme bija socioloģisko aptauju rezultātiem, uzsver Valainis: mēs – Zaļo Zemnieku savienība esam nopietns politiskais spēks, kas vērtē arī iedzīvotāju atbalstu. Pie visa šī fona, kad ir sašķelta sabiedrība, ir milzum daudz problēmu gan enerģētikā, gan karš Ukrainā, mēs nopietni izvērtējām sabiedrības attieksmi pret iespējamiem premjera amata kandidātiem.

Un Aivars Lembergs ir kandidāts, kurš baudīja visplašāko atbalstu Latvijas sabiedrībā, kas bija obligāts priekšnosacījums, kādam jābūt šim kandidātam.

Kā uzsvēra LZS valdes loceklis, Ukrainas kara jautājumā ZZS kopš 24. februāra rīta ir ļoti stingra nostāja, tikpat stingra nostāja ir arī Lemberga kungam, piebilstot: “par viņa atrašanos ASV sankciju sarakstos Jūs varēsit uzdot jautājumu pašam Aivaram Lembergam. Esam šos jautājumus gari un plaši izrunājuši, arī vēlēšanu kampaņas laikā par to tiks runāts ne reizi vien…

Nekādā gadījumā mūsu ideoloģija nemainās. Mēs vakar preses konferences laikā prezentējām mūsu programmu, kur iezīmēts politiskais kurss, kas absolūti nav mainījies. Tam ir lielāks uzsvars uz atbalsta sniegšanu sociālajā jomā – senioriem apkures un elektrības cenu kāpuma mazināšanai”.

Ja mēs redzam, ka mūsu premjera amata kandidātam šobrīd ir divkārt lielāks atbalsts sabiedrībā, nekā esošajam ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, tad es domāju, ka izvirzīt Aivaru Lembergu ir pareiza izvēle. Viņa izvirzīšana pilnīgi nav vēlētāju maldināšana, jo to, kurš veidos nākamo Latvijas valdību, noteiks paši vēlētāji 1. oktobrī.

Tas ir tieši vēlētāju rokās, par ko viņi balsos un par ko viņi nebalsos.

Pagājušās Saeimas vēlēšanas skaidri parādīja, ka jau pēc vēlēšanām ir iespējamas visdažādākās, pat neiedomājamas valdošās koalīcijas kombinācijas. Piemēram, K. Kariņš, kurš nemaz nav startējis, pēkšņi kļūst par premjeru. Mazākā Saeimas frakcija, kas pēc būtības ir zaudējusi vēlēšanās, iegūst premjera krēslu.

Un es varu turpināt: kurš varēja iedomāties, ka Artusa Kaimiņa partija KPV.LV tiks izvirzīta uz premjera nomināciju? Atceramies, ka viņiem šāda iespēja tika dota.

Politikā piepildās daudzas neiespējamas lietas, bet šis nav tas gadījums, pamato Saeimas deputāts.