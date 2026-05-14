Valdība brūk, cilvēki aizturēti, nervi uzvilkti – dienas "dullumam" ir izskaidrojums astroloģijā, jo Merkurs grib skaidrību

19:01, 14. maijs 2026
Šodien Latvijā bija viena no tām dienām, zurnālisti strādāja galvas nepacēluši – ziņas nāca viena pēc otras, spēj tik gatavot un publicēt, jo viss notika teju vienlaikus. Šī nebija parasta diena, ko daudzi sajutuši arī privātajā ikdienā.

Protams, valdības krišanu, politiskus lēmumus vai tiesībsargājošo iestāžu darbības nevar skaidrot ar horoskopiem. Taču astroloģiski šī diena patiešām izskatās kā brīdis, kad vārdi, fakti un apslēptas problēmas nāk virspusē.

Šodien Saule savienojās ar Merkuru Vērsī – astroloģijā to mēdz saistīt ar skaidrības brīdi, svarīgām sarunām, dokumentiem, paziņojumiem un tēmu “beidzot jāpasaka, kā ir”. Astrologi šo dienas fonu raksturo kā iespēju gūt atklāsmi, “iztīrīt gaisu”, taču arī brīdina, ka šodien pateiktais vai uzrakstītais var atstāt spēcīgu iespaidu — gan labā, gan sliktā nozīmē.

Ne mazāk zīmīgi — dienas laikā Mēness veidoja saspringtus aspektus ar lielajām planētām, tostarp savienojumu ar Saturnu un Marsu, kā arī kvadrātu ar Jupiteru. Šāds fons astroloģiskā valodā var nest smagnējumu, pārspīlējumus, asu reakciju, impulsīvus lēmumus un sajūtu, ka notikumi “spiež pie sienas”.

Vērsis, kurā šobrīd īpaši aktivizējas Saule un Merkurs, runā par stabilitāti, drošību, resursiem un uzticēšanos. Tieši tāpēc šodienas simboliskais jautājums skanēja īpaši asi: kas patiesībā ir stabils — valdībā, drošības sistēmā, sabiedrības uzticībā un arī katra paša dzīvē?

Interesanti, ka arī starptautiskie astroloģijas apskati šo dienu saista ar patiesības pateikšanu, personisko skaidrību un sarunām par drošību, vērtību un ilgtermiņa stabilitāti. People dienas horoskopā 14. maiju raksturo kā dienu, kurā īpaši izceļas godīga komunikācija un nepieciešamība prioritizēt saturu, nevis virspusību.

