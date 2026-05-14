Meteorologi sola, ka brīvdienās laikapstākļi "mētās kūleņus"
Brīvdienas jau pavisam tuvu, vai ieplānot pikniku vai varbūt kino vakaru mājās? Ir laiks ielūkoties meteorologu prognozēs/
Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā daudzviet pārsniegs plus 20 grādus, bet iespējamas lietusgāzes un pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Jau piektdien nakts pirmajā pusē rietumos īslaicīgi līs, savukārt dienā īslaicīgs lietus gaidāms arī citviet Latvijā, lokāli iespējams pērkona negaiss un naktī arī stipras lietusgāzes.
Naktī gaiss atdzisīs līdz plus 4, plus 9 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāds.
Sestdien un svētdien Latvijā laika apstākļus ietekmēs ciklonu darbība, līdz ar to brīvdienas aizritēs ar dinamiskiem laika apstākļiem.
Sestdien naktī vietām rietumos, bet dienā jau daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķās vietās arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Negaisa laikā vējš var kļūt brāzmains.
Naktī vietām austrumos sabiezēs migla, kas pasliktinās redzamību.
Svētdiena arī būs mākoņaina, vien vietām austrumos mākoņi izklīdīs. Līs galvenokārt valsts austrumos, lokāli iespējams arī pērkona negaiss.
Naktīs minimālā gaisa temperatūra būs plus 7, plus 12 grādi, savukārt Kurzemē vēsāks, tur plus 4, plus 8 grādi, bet dienā termometra stabiņš sasniegs plus 16, plus 21 grāda atzīmi. Kurzemes piekrastē aizvien saglabāsies mazliet vēsāks laiks.
Arī nākamās nedēļas sākums arī būs nokrišņiem bagāts, daudzviet gaidāms lietus, iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, bet jaunās nedēļas turpinājums nesīs ne tikai sausāku, bet arī saulaināku laiku. Plašākā teritorijā gaiss iesils virs plus 20 grādiem.