“Piedāvāju to atdzīvināt” – profesors atgādina pazemojošu tradīciju, kas liktu Putinam mesties ceļos 0
Psiholoģijas zinātņu doktors Vsevolods Zeļeņins, komentējot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīcību, kad viņš parādīja Krievijai, kurš te ir galvenais, atminējās laikus, kad no Krimas uz Maskavu brauca pēc nodevām. Viņš ierosināja atjaunot šo seno tradīciju.
“Es gribu atgādināt dažas lietas. Mēs taču vienojāmies, ka šodien runāsim bez jebkādām sarkanajām līnijām. Skatieties, Maskavā ir “Paklonnaja gora”. Es uzskatu, ka tradīcija ir jāatjauno. No Krimas puses uz to agrāk brauca ievākt nodevas. Tātad – no Ukrainas puses.
Kad viņi tur ieradās, tas, kurš valdīja Kremlī, metās ceļos un klanījās viņu priekšā. Pēc tam viņš ņēma sava saimnieka zirgu aiz iemauktiem, veda ciemiņu uz pili, sēdināja tronī un pēc tam norēķinājās skaidrā naudā. Brīnišķīga sena tradīcija. Piedāvāju to atdzīvināt,” intervijā Tatjanai Martinovai video straumēšanas vietnē “YouTube” smalki ironizēja psihologs.
Jau iepriekš ziņu aģentūra LETA vēstīja, ka pirms 9.maija parādes Maskavā Volodimirs Zelenskis izdeva dekrētu, ar kuru atļāvis Krievijai 9. maijā sarīkot parādi Sarkanajā laukumā.
“Ņemot vērā daudzos lūgumus, ar humāno mērķi, kas izklāstīts sarunās ar Amerikas pusi 8. maijā, es izdodu dekrētu: atļaut sarīkot parādi Maskavā, Krievijas Federācijā, 2026. gada 9. maijā. Parādes norises laikā (no 2026. gada 9. maija plkst. 10.00 pēc Kijivas laika) Sarkanā laukuma teritoriālais laukums tiek izslēgts no Ukrainas ieroču izmantošanas plāna,” teikts Zelenska parakstītajā dekrētā.
Dekrētā skaidri tika norādītas šī “laukuma” koordinātas – visi četri Sarkanā laukuma stūri.