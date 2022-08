Valdība gan nespēšot 100% kompensēt visu: atbalsts būs gan gāzes patērētājiem ar izlīdzināto maksājumu, gan ar malkas apkuri

Krišjānis Kariņš Foto: Valsts kanceleja

Valsts arī pirms septembra varētu segt pusi no gāzes sadārdzinājuma tiem iedzīvotājiem, kas izmanto izlīdzināto maksājumu, aģentūrai LETA pavēstīja labklājības ministrs Gatis Eglītis (K).

Kā liecina ministra paziņojums sociālajos tīklos, ņemot vērā jauno gāzes izlīdzināto maksājumu apmēru, uz 9.augusta valdības sēdi tiks virzīts risinājums, kas šajā grupā paredzēs atbalstu ātrāk, sākot no augusta vai pat jūlija.

Tāpat tiks piedāvāts atbalsts tiem, kas izmanto malkas apkuri.

Paredzēts, ka 11.augustā priekšlikumi tiks skatīti arī Saeimā.

Eglītis norādīja, ka iepriekš, pirms Jāņiem, valdībā lēma, ka atbalsta pasākumi šajā apkures sezonā iedzīvotājiem tiks paredzēti no šī gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim. Taču patlaban tie iedzīvotāji, kuri norēķinus par gāzi veic pēc izlīdzinātā maksājuma metodes, saņem lielākus rēķinus jau jūlijā, augustā un septembrī, un tas uzreiz rada milzīgu slogu, sacīja labklājības ministrs.

“Tas, visticamāk, būtu tas pats princips, kas tika iestrādāts no šī gada 1.oktobra. Proti, ir šī bāze 68 eiro par megavatstundu, no kuras skatās uz augšu, kur ir tas sadārdzinājums. Tad no tā sadārdzinājuma pusi segs valsts. Detaļas vēl līdz otrdienai tiks izstrādātas,” norādīja ministrs.

LETA jau rakstīja, valdība 19.jūnijā pieņēma zināšanai Labklājības ministrijas (LM) informatīvo ziņojumu “Par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām”, tādējādi vienojoties par atbalsta pasākumiem šajā apkures sezonā – no šā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim – indikatīvi 350,2 miljonu eiro apmērā.

Pēc valdības sēdes labklājības ministrs žurnālistiem norādīja, ka pašlaik minētie 350,2 miljoni ir tikai aptuvenais finansējums, kas potenciāli varētu mainīties, nākot tuvāk apkures sezonai, ņemot vērā, ka mainās, piemēram, tarifi par centralizēto siltumenerģiju.

Lielākais atbalsts paredzēts mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām – personām ar zemiem ienākumiem, kā arī senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušajiem un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti. Plānota mājokļa pabalsta pieejamības paplašināšana, valsts sociālo pabalstu piešķiršana noteiktām sociālajām grupām un kompensācija mājsaimniecībām par energoresursiem.

Vienlaikus Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) intervijā LTV atgādināja, ka nevar paļauties tikai uz valdību, jo tā nespēs 100% apmērā kompensēt visu. Tādēļ arī katram sabiedrības loceklim ir jāmeklē iespējas individuāli rast risinājumus, kā saprātīgi apieties ar pieejamiem energoresursiem, katram pašam arī pietaupot.