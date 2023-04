Šokolāde ir to produktu vidū, ar kuriem papildināts minimālo derīguma termiņu sasniegušo produktu saraksts, ko veikaliem ir iespēja ziedot labdarības organizācijām. Foto: Evija Trifanova/LETA

Papildināts to pārtikas produktu saraksts, kurus varēs ziedot ar norādi “Ieteicams līdz…” arī pēc minimālā derīguma termiņa beigām.

Turpmāk varēs ziedot arī šokolādi, iebiezinātā piena produktus, sieru, majonēzi, UHT piena un citus produktus. Par to liecina valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par pārtikas izplatīšanu pēc minimālā derīguma termiņa beigām. Ar grozījumiem papildināts pārtikas saraksts un norādīts izplatīšanas laiks, kādā produktus ar norādi “Ieteicams līdz…” drīkst izplatīt pēc derīguma termiņa beigām. Sarakstā iekļauti arī skābēti, marinēti, termiski apstrādāti dārzeņi, augu eļļa, miltu izstrādājumi, bezalkoholiskie dzērieni un citi produkti.

Šos produktus drīkst ziedot tieši galapatērētājiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm, reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, kas nodarbojas ar labdarību, kā arī pašvaldību sociālajiem dienestiem. Pārtiku ziedot un saņemt ir tiesīgs tikai Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrēts ziedotājs vai sociālo pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs. Grozījums noteikumos veikts, atsaucoties uz pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu ierosinājumiem, lai veicinātu pārtikas pārpalikumu pārdali un mazinātu pārtikas nonākšanu atkritumos.

Jau iepriekš ziņots, ka 2018. gadā tika pieņemti noteikumi, kas ļauj ziedot labdarības organizācijām pārtiku, kurai beidzies minimālais derīguma termiņš, un šī kārtība stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā. Izmaiņas bija iecerētas, balstoties uz ES pārtikas ziedošanas pamatnostādnēm, kurās norādīts, ka pārtikas izšķērdēšanai ir būtiska ekonomiska un sociāla ietekme, turklāt tā rada pārmērīgu spiedienu uz izsmeļamiem dabas resursiem un vidi.

Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem, aptuveni trešdaļa no visas pasaulē saražotās pārtikas iet zudumā vai tiek izšķērdēta. Pārtikas ziedošana ne tikai atbalsta cīņu pret pārtikas trūkumu, bet var būt arī efektīva to pārtikas pārpalikumu daudzuma mazināšanai, ko izmanto rūpnieciskām vajadzībām vai nosūta uz atkritumu apstrādi. Tirgotāji jau izteikušies, ka neiztirgoto pārtikas produktu pārpalikums, kam beidzies derīguma termiņš, nepārsniedz vienu procentu no kopējā apgrozījuma.

Tirgotāji ļoti atzinīgi vērtē iespēju ziedot daļu šīs pārtikas labdarības organizācijām. Tas dod iespēju saņemt atbalstu iedzīvotāju grupām, kam tas visvairāk vajadzīgs.