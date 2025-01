Foto. pexels.com/Almighty Shilref

"Varu precēties, varu iegūt ieroča atļauju un dzert absintu, bet es nedrīkstu nopirkt arbūzu saltiņu!" Soctīklos gaužas par likumu samērīgumu







“Tādā ziņā… Latvija ir TIK ļoti greizie spoguļi! Man ir 43 gadi – varu precēties un balsot, varu iegūt ieroča atļauju, varu dzert absintu, mans pienākums ir maksāt nodokļus, bet es nevaru, nē, ar likumu NEDRĪKSTU nopirkt arbūzu saltiņu. Cigaretes, kopā ar maizi veikalā varu!” – šāda diskusija par daudziem smēķētājiem aktuālo “problēmu” socvietnē X aizsākta kontā @Grencberga.

Tvīta autore aicina aizdomāties par jaunā samērīgumu, jo vienlaikus daudzas arī veselībai ne visai labas lietas tomēr ir atļautas un likums tās neaizliedz.

Komentāros ir gan jaunā likuma aizstāvji, kuri apelē pie tā, ka apkārtējiem no dūmiem nav jācieš un ka tas nav labi veselībai, arī jaunieši pārāk daudz ar to aizraujas, savukārt citi apelē pie tā, ka vecākiem pašiem jāmāca un jāvaktē savi bērni, lai no šā likuma nebūtu jācieš pieaugušajiem patērētājiem ar savu brīvo izvēli. Zemāk, lūk, komentāru izlase.

Tikmēr Satversmes tiesa (ST) vērtējumu aromātu ierobežojumiem elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm sniegs ne agrāk kā šī gada vasarā, liecina informācija ST mājaslapā. Ar “Salt” zīmolu strādājošais elektronisko cigarešu ražotājs “Pro Vape” ST tika apstrīdējis valsts noteiktos aromātu ierobežojumus elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm. Sūdzība tiesā tika iesniegta vēl pirms ierobežojumu stāšanās spēkā, ST tika sākta lieta, bet spriedums lietā gaidāms vismaz pusgadu pēc tam, kad ar šī gada sākumu ierobežojumi ir tikuši iedarbināti.

Nu, es joprojām nevaru precēties. Tādā ziņā nekā greiza nav. Arbūzu saltiņš ir pieciešama pirmās pasaules problēma. Laulību nevienlīdzība gan https://t.co/XeqCONn1u7.demokrātijai nepiestāv. — reālaIVFmamma (@realaGrutniecba) January 4, 2025

Bet tas taču ir cigarešu lobijs! Kad sākās diskusija par saltu aizliegumu, uz jautājumu-kāpēc neaizliegt arī cigaretes?! Veselības ministrijas pārstāve tā arī atbildēja, ka "cigaretes ir sena tradīcija" 🤦🏼 — Who 🦟 (@Kristel91110591) January 5, 2025

Jā, bet kopumā smēķētāji uzvedas kulturālāk nekā saltotāji 😀 sabiedriskajā, koncertos iekštelpås tur visi sūc savus saltus, iekāpj tavā mašīnā, nepaprasa vai ir ok un sāk vilkt utt — Klāvs (@NormalsUsername) January 5, 2025

Ir ir. Es to jau nopirku 31.12. — Inese Siksna (@IneseSiksna1) January 4, 2025

piekrītu, … bet uz visa (!) tā fona, kas šajā gada sākumā (un 24'beigās) nācis pār Latviju … šis ir tik … man kā rakstniecei vajadzētu būt pareizie vārdi – bet NAV! — Inga Grencberga (@Grencberga) January 4, 2025

šos vārdus un lietas, kurus Jūs (!) rakstat pie/zem mana twīta par "arbūzu saltiņiem", līdz mielēm raksturo to absurdu … — Inga Grencberga (@Grencberga) January 4, 2025

nevis "nacionāla mēroga katastrofa", bet katra vecāka – pieauguša cilvēka – kundzes un kunga – atbildība par savu jaunieti!!!! — Inga Grencberga (@Grencberga) January 4, 2025

Un diemžēl šī nacionāla problēma nebeigsies, jo nepilngadīgie šos salātiņus iegādāsies nelegāli car Telegram. Tieši tā pat kā līdz šim. — Līva Akmene (@zalzubite) January 5, 2025

Salta ražotājam jau ir alternatīva saražota un tirgojas. Nesaprotu, priekš kam tā māžošanās ar aizliegumu bija vajadzīga, ja bērni, kā dēļ it kā aizliedza e-cigaretes, tāpat pīpēs kaut kādu cita nosaukuma sūdu. — Inese Siksna (@IneseSiksna1) January 4, 2025

Labi, ka šo sērgu aizliedza. Ar cigareti parasto vēl protas paiet malā, bet saltus vienā mierā kūpina gan pūlī, gan pat telpās. — Kristine (@Kristine_Caune) January 5, 2025

Informācija ST mājaslapā liecina, ka ST 13.maijā notiks rīcības sēde, kuras laikā tiks lemts par tiesas sēdes datumu, kurā vērtēs apstrīdētos ierobežojumus.

Tiesa pēc “Pro Vape” pieteikuma vērtēs, vai Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem atbilst 2024.gada sākumā Saeimas pieņemtie grozījumi Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, kas no 2025.gada sākuma liedz laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus.

Elektronisko smēķu ražotājs apstrīdējis likuma grozījumu normas, kas nosaka, ka laist tirgū aizliegts elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, izņemot aromatizētājus, kas rada tabakas smaržu vai garšu. Tāpat aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, ja smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu, tostarp jaunieviestu tabakas izstrādājumu, sastāvā ir piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu, tajā skaitā mentols, tā analogi un geraniols.

Uzņēmums prasa izvērtēt šo izmaiņu atbilstību Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem, kas nosaka, ka Latvijā ikvienam ir tiesības uz īpašumu, īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm un īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.