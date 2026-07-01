Bioloģiski vērtīgs zālājs.
Bioloģiski vērtīgs zālājs.
Foto: Baiba Strazdiņa

Vasara rit pilnā sparā: kādi laikapstākļi būs jūlija pirmajā dienā? 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:04, 1. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Jūlija pirmā diena Latvijā būs galvenokārt mākoņaina, tomēr dienas pirmajā pusē valsts austrumos vēl uzspīdēs saule, liecina sinoptiķu prognozes.

Ko par cilvēku patiesībā pasaka viņa mājoklis? Psihologi izceļ 5 detaļas
Dārzs
Kas notiek, ja ķiršus apēd kopā ar tārpiņu? Patiesība, kas pārsteidz daudzus
Kas Krievijā notiek ar automašīnām? Šoferi no visas valsts ziņo par masveida bojājumiem 2
Lasīt citas ziņas

Pēcpusdienā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona – daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaisa laikā tas varētu kļūt brāzmains.

Valsts austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, gaisam iesilstot līdz +27…+29 grādiem, centrālajos rajonos līdz +24…+26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk – tur +19…+24 grādi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievija pieņem lēmumu slēgt dzelzceļa robežpunktus ar trim kaimiņvalstīm
Viedoklis
Anita Daukšte: 15. Saeimas priekšvēlēšanu laika teātrī nonāk… teātri
Plašas sekas visās ASV: Augstākā tiesa pieņem pretrunīgi vērtētu lēmumu par transpersonām

Ultravioletās radiācijas indekss valsts austrumos būs augsts.

Galvaspilsētā debesis apmāksies, un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, kā arī pastāv iespējamība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Cilvēks kā medījums: 10 dzīvnieki, kas teorētiski varētu norīt cilvēku bez košļāšanas
Ko par cilvēku patiesībā pasaka viņa mājoklis? Psihologi izceļ 5 detaļas
Kokteilis
Kāda ir katras zodiaka zīmes slēptā sestā maņa? Vēžiem ir superlaba intuīcija, bet Ūdensvīri domā vairākus soļus uz priekšu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.