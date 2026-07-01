Vasara rit pilnā sparā: kādi laikapstākļi būs jūlija pirmajā dienā? 0
Jūlija pirmā diena Latvijā būs galvenokārt mākoņaina, tomēr dienas pirmajā pusē valsts austrumos vēl uzspīdēs saule, liecina sinoptiķu prognozes.
Pēcpusdienā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona – daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaisa laikā tas varētu kļūt brāzmains.
Valsts austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, gaisam iesilstot līdz +27…+29 grādiem, centrālajos rajonos līdz +24…+26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk – tur +19…+24 grādi.
Ultravioletās radiācijas indekss valsts austrumos būs augsts.
Galvaspilsētā debesis apmāksies, un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, kā arī pastāv iespējamība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.