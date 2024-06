FOTO: “Latvijas valsts meži”

Vasaras saulgrieži mežā: iecienītākās atpūtas vietas un uzvedības noteikumi







Vasaras saulgriežos daudzi Latvijas iedzīvotāji izvēlas baudīt atpūtu dabā – pļavās, pie ūdenskrātuvēm un arī mežos. Tomēr ir daži noteikumi, kuri jāievēro ikvienam, kurš izvēlas savu brīvo laiku pavadīt mūsu zaļajā svētnīcā – mežā. Par to, ko mežā drīkst un ko nedrīkst darīt, stāsta AS “Latvijas valsts meži” (LVM) infrastruktūras objektu uzturēšanas vadītājs Kaspars Kristiņš. Savukārt LVM vides komunikācijas vadītāja Kate Beresņeva atklāj iecienītākās bezmaksas atpūtas vietas valsts mežos, kurās skaisti nolīgot Jāņu nakti.

Vasaras saulgrieži nāk ar Jāņu zāļu smaržu, ziedu vainagiem, meijām un arī tradicionālo Jāņu ugunskuru. Ne viens vien līgotājs šos skaistos svētkus labprāt pavada dabā, gleznainā meža ielokā. Tomēr jāņem vērā, ka jau no maija sākuma ir izsludināts mežu ugunsnedrošais periods, kura laikā mežos ir ierobežotas un aizliegtas vairākas darbības – nekādā gadījumā nedrīkst kurt ugunskuru tam nepiemērotā vietā un nezāģēt ugunskura malkai zaļos un sausos lielas dimensijas kokus, jo tur mājvietu rod daudzas augu, sēņu un dzīvnieku sugas. Atsevišķas LVM atpūtas vietas regulāri tiek papildinātas ar malku, bet ne visas. Tādās vietās iekuram var izmantot sausos un nokaltušos zarus. Ņemot vērā, ka tradicionāli Jāņu svinības nav iedomājamas bez kārtīga ugunskura, aicinām malku ņemt līdzi pašiem.

Esiet uzmanīgi ar uguni un neatstājiet mežā atkritumus!

Kaspars Kristiņš uzsver, ka sausā un karstā laikā pat vismazākā uguns dzirkstele var izraisīt meža ugunsgrēku. Meža sausajai zālei pietiek ar vienu nelielu dzirkstelīti, lai tā uzliesmotu, tādēļ par smēķēšanu mežā būtu jāaizmirst, bet ja nu tomēr to dara, tad jābūt ļoti atbildīgam. Bīstama ir arī atklātas liesmas lietošana, tā ugunsnedrošajā laikposmā mežā nav atļauta. Vēl viens būtisks ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir pārvietošanās mežos ar motorizētajiem transporta līdzekļiem – motocikliem, kvadracikliem – ārpus ceļiem, pa kuriem tas ir atļauts. Transportlīdzekļu kolektori uzkarst, uz tiem sakrājas kūdras putekļi un veidojas oglītes, kurām, nokrītot zemē, var sākties degšana.

Kaspars Kristiņš atgādina, ka LVM ir izveidojusi un regulāri uztur vairāk nekā 300 tūrisma vietas visā Latvijā, kur līdzās īpaši ierīkotajām ugunskura vietām, apmeklētāju drošībai un ērtībām ir izvietoti arī koka soli ar galdiem un lielākās atpūtas vietās – nojumes. Pirms doties prom, ugunskura vieta noteikti jāsakopj, jāpārliecinās, ka uguns ir nodzēsta, uzlejot tai ūdeni.

Vēl viens būtisks noteikums – viss, kas tiek atnests uz mežu, ir arī jāaiznes prom. Tas attiecas kā uz neapēstajām sviestmaizēm un citiem pārtikas produktiem, tā uz papīra turzām, iepakojumiem un visām citām lietām. Atpūtas vietās uzstādītās urnas paredzētas sīkiem atkritumiem. Kaspars Kristiņš aicina ikvienu dabā gājēju: “Esiet saudzīgi pret dabu – apzināti netraucējiet putnus un dzīvniekus, nepostiet putnu ligzdas, skudru pūžņus, nebojājiet augošus krūmus un kokus. Vairāk par labas uzvedības noteikumiem mežā var uzzināt LVM interneta vietnē.

Un vēl – mežā un LVM atpūtas vietās drīkst nakšņot ne ilgāk kā trīs dienu garumā, jo, lai cik labi jūs atpūtā dabā arī justos, atcerieties, ka attiecīgajā vietā vēlas baudīt dabu arī citi cilvēki.”

Par drošību mežā un meiju ciršanu

Lai atpūta mežā būtu patīkama, jāievēro vēl daži vienkārši noteikumi. Pirmkārt, pirms došanās dabā jāiepazīstas ar gaidāmo laikapstākļu prognozi. Diezin vai cilvēki zem klajām debesīm jutīsies labi, ja lietus gāzīs kā ar spaiņiem, zibeņos un ducinās pērkons vai pūtīs spēcīgs vējš. Nevajadzētu arī doties uz vietām, kur vējš ir izgāzis kokus, jo sevišķi vienlaidus platībās. Lieta tā, ka daļa no vētrā lūzušajiem kokiem var krist arī ilgāku laiku pēc tam.

Tāpat nepieciešams izvēlēties laikapstākļiem piemērotu, košu un pamanāmu apģērbu un apavus, vēlams paņemt līdzi maiņas drēbes. Jāpārliecinās, ka viedtālrunim ir uzlādēta baterija, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespēja sazināties. Labs palīgs būs arī “LVM GEO Mobile” lietotne, kuru jebkurš var bez maksas lejupielādēt un lietot savā viedierīcē.

Savukārt taujāts, cik daudz un kāda garuma bērzu meijas drīkst cirst Līgo nakts priekam, Kaspars Kristiņš norāda, ka arī šogad valsts mežos bez maksas personīgai lietošanai drīkst iegūt nelielos apjomos, tas ir līdz piecām bērzu meijām, ne garākām par 3 metriem. Jāņem vērā, ka bērza meija jānocērt līdz ar zemi. Bērzu meijas atļauts cirst meža ceļu malās, stigās, grāvju malās, zem elektrolīnijām, pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem, ja tās nepārsniedz 3 metru augstumu. Savukārt jaunaudzēs to darīt ir stingri aizliegts, izņēmums ir priežu jaunaudzes, kurās drīkst cirst bērzus, kas nomāc jaunaudzē augošās priedes. Ja radusies nepieciešamība pēc lielākiem bērzu meiju apjomiem, jāsazinās ar attiecīgā reģiona iecirkņa mežkopi, kurš ierādīs vietu, kur to var veikt ar vismazāko kaitējumu mežam. Šis ir maksas pakalpojums un par meiju ciršanu būs jāslēdz līgums.

LVM atpūtas vietas Jāņu svinēšanai

LVM apsaimniekotajos mežos netrūkst piemērotu vietu vasaras saulgriežu svinēšanai. Lūgta apkopot iecienītākās no tām, LVM vides komunikācijas vadītāja Kate Beresņeva nosauc TOP galamērķus, kuri piemēroti gan nelielam svinētāju lokam, piemēram, vienai ģimenei, gan plašākam draugu lokam – aptuveni desmit cilvēkiem, gan salīdzinoši lielam jāņubērnu pulkam – divdesmit cilvēkiem.

Atpūtas vieta pie jūras “Vasas” atrodas Rietumvidzemes reģionā, Limbažu novadā un ir iecienīta atpūtnieku vidū. Šeit ir plaša, labiekārtota atpūtas zona ar izklaidus novietotām deviņām ugunskura vietām, vairākiem galdiem un 33 soliem. Tā kā “Vasas” atrodas pie jūras, ir arī iespēja peldēties. “Pēc Jāņiem šī vieta kļūs vēl skaistāka, jo mēs mainīsim ģērbtuvi, tualeti, laipu, solus un galdus,” stāsta Kate Beresņeva.

Atpūtas vieta pie Klievezera Austrumvidzemē, Smiltenes novadā, būs vairāk piemērota mazam cilvēku lokam. Galda te nav, toties ir trīs soli un ugunskura vieta. Vieta īpaša ar to, ka smilšu pludmalē novietoti četri koka zviļņi, uz kuriem var sēdēt vai gulēt, kā nu kuram labāk tīk. Ir arī laipa un divas pārģērbšanās kabīnes un malkas novietne.

Atpūtas vieta pie Gaujas Spicu tilta Austrumvidzemē, Valkas novadā, ir ainaviski ļoti skaista atpūtas vieta ar lapeni, ugunskura vietu, pieciem galdiem un deviņiem soliem. Aktīvākie līgotāji novērtēs iespēju spēlēt futbolu vai volejbolu. Karte Beresņeva teic, ka jūlijā šo vietu gaida vēl lielāki uzlabojumi – tiks nomainīti galdi un soli, kā arī atjaunota ugunskura vieta.

Atpūtas vietā pie Kovšezera Ziemeļlatgalē, Ludzas novadā, paveras burvīgs skats uz ezeru. Šī vieta būs piemērota cilvēkiem, kuri svētkus grib nosvinēt aktīvākā veidā, jo apkārt ezeram ved 3,5 kilometrus garā Kovšezera taka.

Atpūtas vietā pie Dziļūta ezera, kas atrodas Rēzeknes novadā, ir seši galdi, divpadsmit soli, labiekārtota ugunskura vieta un šeit labi jutīsies jebkura lielāka kompānija.

Atpūtas vieta pie Timsmales Baltezera Dienvidlatgalē, Jēkabpils novadā, ir labi piemērota mazākam draugu lokam vai ģimenei. Šeit atrodas nojume, galds, divi soli un ugunskura vieta.

Atpūtas vieta pie Daugavas “Priedaines loks” atrodas Krāslavas novadā un šeit līgotājus gaida nojume, divi soli, galds, divu veidu šūpoles, protams, arī ugunskura vieta. Šī vieta būs labs galamērķis tiem, kuri gatavi nelielai pastaigai, jo tikai 1,3 kilometru attālumā atrodas viens no Latvijas valsts mežu augstākajiem koka skatu torņiem – 32 metrus augstais Priedaines skatu tornis. Saulainā laikā no tā paveras elpu aizraujošs skats uz Daugavu un arī uz Krāslavu.

Atpūtas vieta “Āžu kalns” Zemgalē, Tukuma novadā, ir izveidota samērā nesen. Šeit ērti jutīsies līdz divdesmit cilvēkiem liela kompānija. Labiekārtotajā atpūtas vietā Āžu kalna pakājē ir lapene, galdi, soli, ugunskura vieta. Aktīvākajiem svinētājiem ir iespēja pa taku uzkāpt Āžu kalnā un doties pa meža takām nelielā pārgājienā. Interesanti, ka šajā vietā savulaik aizsācies taku skrējiens “Stirnubuks” un tam par godu atpūtas vietā uzstādīts arī stirnu buka totēms.

Atpūtas vieta “Stāvais krasts” Vidusdaugavā, Ogres novadā, paredzēta nelielam, aptuveni piecu cilvēku lokam. Te ir nojume, galds, divi soli un ugunskura vieta, un, tā kā atpūtas vieta atrodas pie Ogres upes, uzbūvētas arī trepes no upes uz krastu. Iespējams uzcelt telti.

Atpūtas vieta pie Užavas ietekas jūrā atrodas Ziemeļkurzemē, Ventspils novadā, un ir atpūtnieku ļoti iecienīta. Šeit pavisam noteikti labi jutīsies divdesmit cilvēku kompānija. Te atrodas četras labiekārtotas ugunskura vietas, ir četri galdi un četrpadsmit soli. Piekrastē izbūvētas laipas un garām ved garais Jūrtakas maršruts.

Atpūtas vieta pie Zaņas upes atrodas Dienvidkurzemē, Saldus novadā. Arī šeit var uzcelt telti, izmantot ugunskura vietu, divus galdus un četrus solus. Šī vieta svētku svinēšanai būs piemērota desmit cilvēkiem.

Kate Beresņeva aicina svinētājus saudzīgi izturēties pret dabu, kā arī ierīkoto infrastruktūru – soliem, galdiem un visu pārējo, kas sarūpēts atpūtnieku ērtībām. Katrā no ierīkotajām vietām atpūtniekiem jāatpūšas tā, lai arī nākamos dabas baudītājus šeit sagaidītu sakopta un patīkama vide. Noteikti nedrīkst likt uz galda vienreiz lietojamos grilus, kas sadedzina galda virsmu un rada paaugstinātu ugunsbīstamību, kā arī neatstāt savu vēstījumu, ieskrāpējot to galdos vai solos, piemēram, savus iniciāļus.

AS “Latvijas valsts meži” vēl visiem patīkamus, drošus, Jāņu gaismas piepildītus vasaras saulgriežus un lustīgu līgošanu!