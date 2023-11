Veco lietu jaunā dzīve – 10 asprātīgas idejas Ieteikt 2







Autore: Anna Skariņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ja jūsu skapis vai mantu glabātava pārvērtusies par nevajadzīgu lietu noliktavu, nesteidzieties visu izmest, bet labāk veiciet revīziju. Iespējams, dažiem priekšmetiem izdosies atrast jaunu pielietojumu.

Rāmis apaļam spogulim

Šo krizantēmām līdzīgo rāmi var pagatavot no plastmasas karotītēm, nokrāsojot tās dažādos zilās krāsas toņos. Lai to pagatavotu, jums būs nepieciešami seši plastmasas karotīšu iepakojumi (katrā 48 karotītes). Pērciet pašas lētākās un vieglākās. Vēl jums būs nepieciešamas saplākšņa, bieza kartona vai plānas kokšķiedras loksnes, no kurām ar finierzāģi būs jāizgriež aplis 45 cm diametrā, iekšpusē tam izgriežot 30 cm lielu diametru. Karotītēm nogriež kātus, uzspiež karsto līmi un sāk karotītes līmēt pie iekšpuses apļa ar ieliekumu uz augšpusi, atstājot nelielu attālumu starp karotīšu rindām, lai tās izkārtotos skaisti un simetriski. Tā ir jāpielīmē 6 apļi. Tad rāmis jānovieto uz balkona vai citā vēsā vietā nožūšanai. Kad līme būs izkaltusi, ņemiet otiņu un sāciet nokrāsot ziedlapiņas ar akrila krāsu. Vismazāko apli noklājiet ar tumši zilu krāsu, katru nākamo apli krāsojiet par pustoni gaišāku, līdz pēdējo apli noslēdziet ar gaiši zilu krāsu. Ļaujiet krāsai izžūt. Pēc tam ar līmes pistoles palīdzību un karsto līmi to uzmanīgi pielīmējiet pie spoguļa rāmja, bet spoguļa mugurpusē izveidojiet cilpiņu no auklas, lai spoguli varētu piekārt pie sienas. Ļaujiet līmei izžūt. Spogulis šādā neparastā rāmī izskatās fantastiski, pie dažāda apgaismojuma var vērot krāsu spēles, mainās pustoņi. Izveidot šādu rāmi ir darbietilpīgs process, bet tas ir tā vērts!

My Poppet

Paklājiņš no lupatiņām

Katram mājās atradīsies dažādu krāsu nonēsāti un savu laiku nokalpojuši kokvilnas T-krekli. Notamborējiet no tiem daudzkrāsainu paklājiņu, kādu savulaik prata meistarot jūsu vecmāmiņa. Lai to paveiktu, sākotnēji sagrieziet kreklus garās, bet šaurās strēmelēs, satiniet rullītī un ar resnu tamboradatu ar vienkāršiem īsajiem stabiņiem tamborējiet pa apli. Šāds paklājiņš lieliski papildinās istabas interjeru un padarīs to mājīgāku, īpaši tad, ja jūs tepiķīti novietosiet pie gultas.

The Crafting Chicks

Vairākstāvu statīvs augļiem

Trīs dažāda izmēra cepšanas formas un divi veci svečturi, novietoti cits uz cita, var pārvērsties par vintāžas stilā veidotu statīvu augļiem un saldumiem. Šāds statīvs var noderēt arī bižutērijas glabāšanai.

Krēsls mīļotajam sunim

No veca sporta krekla, ko jūsu bērns savulaik nēsājis uz skolu, var pašūt lielisku krēslu cilvēka labākajam draugam. Jums būs nepieciešams dīvāna spilvens (izmērs 30/40 vai 40/40 cm), nedaudz vates, flizelīna vai atgriezumi no veciem krekliem, kā arī resna adata un diegi.

No sākuma aizšuj sporta krekla kakla daļu, lai sanāktu maiss. Pēc tam no kakla izgriezuma daļas aptuveni 10–15 cm attālumā (piedurknes platums) ar lieliem dūrieniem nošuj līniju no vienas piedurknes līdz otrai piedurknei – tā būs krēsla mugurdaļa. Caur piedurknes šauro galu piepilda to ar vati, flizelīnu, atgriezumiem no veciem apģērbiem, tad piedurkņu galus aizšuj. Maisa vidusdaļā ievieto spilvenu, tad apakšu aizšuj ar lieliem dūrieniem. Tā būs krēsla sēžamā daļa. Tad savieno virs tās piedurkņu galus un sašuj tos kopā, salaiduma vietu nomaskējot ar krāsainu lupatiņu, ko var uzšūt virsū šuvuma vietai. Tagad varat iepriecināt savu mājas mīluli!

Mini vāzītes

Bērnu biezeņu stikla burciņas var pārvērst izsmalcinātās mini vāzītēs ziediem. Lai šo pārvērtību īstenotu, ar trafareta palīdzību (samitriniet to un pielipiniet burciņai) veidojiet uz tām zīmējumus maigos pasteļtoņos. Trafaretu noņemiet tad, kad krāsa būs izžuvusi. Pie vāzītēm piestipriniet garus rokturīšus no stieples, augšpusē aptiniet tās ar virvi un sasieniet pušķīšus. Tad mini vāzītes piekariniet pie sienas tajās vietās, kur vēlaties atsvaidzināt dizainu.

Polka Dot Chair

Vīriešu kaklasaites pārvērtības

No divām vecām zīda kaklasaitēm, kas jūsu vīram vairs nav nepieciešamas, var uzšūt lielisku kosmētikas maciņu vai maisiņu sīkumu glabāšanai. Kā to paveikt? Vispirms izārdiet kaklasaiti pa vīlēm, izgludiniet to, tad sašujiet no iegūtā auduma taisnstūrveida maisiņu, no vienas puses izveidojot aizdari – rāvējslēdzi.

Ziedi grozā

Vecais pītais veļas grozs var turpināt kalpot citā veidolā un pārtapt par puķu podu vasarnīcai vai lauku mājai. Izgatavojiet veļas grozam apvalku no jauna maisauduma, bet iekšā ielieciet puķu podu ar skaistiem ziediem. Lai maisaudums turētos stingri, vēlams to piestiprināt ar līmi. Šāds puķu pods būs jauka rota vasarnīcas lievenim.

Positively Splendid

Pudeļu turētājs

Šādus pudeļu turētājus var novietot vasarnīcā blakus krēsliem, kas atrodas vietā, kur mēdzat cept šašliku, un atspirdzinošie dzērieni vienmēr būs pa rokai. Lai pudeļu turētāju pagatavotu, jums būs nepieciešamas divas vai vairāk tukšas dzelzs konservu kārbas, divi gabaliņi krāsaina auduma, līme, garas metāla skrūves, metāla paliktņi. Izmazgājiet konservu kārbas, noņemiet etiķetes. Izmantojot konservu kārbas, kā pa trafaretu izgrieziet mazliet lielākus auduma gabaliņus, lai to maliņas var ielocīt kārbas iekšpusē. Pielīmējiet audumu ar universālo līmi, tad izurbiet caurumu kārbas apakšpusē, ielieciet garu metāla skrūvi, nostipriniet to ar metāla uzgriežņiem un metāla paliktņiem no abām pusēm. Ieurbiet skrūvi pietiekami dziļi zemē. Un sauciet viesus uz ballīti!

Pierakstu grāmatiņa

Lai gan pierakstu veikšanai bieži izmantojam tehnoloģijas, daudzi arvien priekšroku dod pierakstu grāmatiņai no papīra. Šādu grāmatiņu ir viegli izveidot pašam, vāciņiem izmantojot kartona kārbu (tur, kur glabājušies graudaugi vai muslis) un skaistu papīru. Uz vāciņa uzlīmējiet krāsainā papīra strēmeles, piešujiet pogu un piestipriniet gumiju, lai grāmatiņu varētu aizvērt. Šādas dažādos stilos noformētas piezīmju grāmatiņas būs lieliska dāvana draugiem.

Lai to pagatavotu, jums būs nepieciešama kartona kārba, A4 formāta papīrs, ko izmantosiet grāmatiņas lapām, krāsainais papīrs ar zīmējumiem dekoram, lineāls, zīmulis, šķēres, līme, pogas, mulinē diegi un jūsu iztēle. Radiet!

Avīžu turētājs

Vecie koka slēģi–žalūzijas var kļūt pa stilīgu avīžu turētāju vasarnīcā. Lai to izveidotu, vajag slēģim – žalūzijai katru otro sadaļu izņemt, bet pēc tam nokrāsot ar izsmidzināmu krāsu jūsu mīļākajā tonī un piekārt pie verandas vai šķūņa sienas. Šādā avīžu turētājā īpaši ērti ir glabāt biezus žurnālus.