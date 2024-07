Ekrānšāviņš no “X” @hakere

Kārtējo diskusiju par to, kādas cenas ir Vecrīgas kafejnīcās un restorānos, uzjundījuši vietnes “X” lietotāji. Konkrēti par to, cik maksā vienkārši piparmētru tēja, ja cilvēks vēlas vienkārši kaut kur piesēst un pavērot vecpilsētu. Protams, daudzi dod padomu izvēlēties lētāku vietu ārpus Vecrīgas, ņemt tēju termosā un izdzert to parciņā. Tomēr jautājums ir atklāts, vai 8 eiro par dažām lapiņām piparmētras un pāris tasēm karsta ūdens šī ir adekvāta cena.

Es tev pa 5€ varu piedāvāt! 😉 — Jezus Kristus (@jezusLV) July 3, 2024

Nezinu, kas par vietu, bet vakar divas kafijas un deserts viesnīcas terasē bija nepilni 40€. Es nebrīnos vairs neparko. — Eli (@elina_shh) July 3, 2024

Kā riktīgā tūristu slazdā.. — Ēriks (@EriksRemess) July 3, 2024

Tad būtu interesanti zināt, nebrīnīšos ka tur būs 2 eiro 😁 — Mauku Zellis 🇱🇻 🇵🇸 (@zellismauku) July 3, 2024

Nu Vecrīga nav baigi pilnā. Tūrists jau arī nav muļķis, viņš iziet ārpus Vecrīgas un redz, ka Vecrīgā viss ir 2x, 3x dārgāk. — Tālivaldis (@talivaldis07) July 3, 2024

2 aliņi sanāk ārpus vecrīgas, kā lai cilvēks nenodzeras šitā — Edgars Bāliņš (@MrBalins) July 3, 2024

Rrotams, ka gribas pa smuko, tad es vīna glāzi tēatra starpbrīdī, skatamies cik maksā biļetes, bez 100e divatā uz teātri neaiziesi — Maira Dumpe (@MairaDumpe) July 3, 2024

Atbrauc uz Oslo, tur pat Londonas cenas liksies nieks. — Misters Futbols (@Misters_Futbols) July 3, 2024

Šis jau ir tipisks latvju pisness diemžēl. Un ja prasīsi ko tik dārgi, stāstīs, ka vecmāmiņa pati audzē un novāc, tuvākais lielceļš 10 km, eko ☝️ Kaut gan pirkta tuvākajā stūra veikalā 🤡 — Gatis Gribusts 🇱🇻🇺🇦 (@gatisgribusts) July 3, 2024

Nu nedzer tur, kur tik dārgi! Dzer kur lētāk. — Ainars Ābele (@knaaabis) July 3, 2024