Veidemane: Ceru, ka tiesa nebūs atkal mīkstčaulīga kā parasti un šiem neliešiem tomēr uzdāvinās cietumsodu

Naktī uz aizvadītās nedēļas otrdienu Latvijas Okupācijas muzejā tika iemests degmaisījums, kā rezultātā būtiski cieta muzeja direktores kabinets. Par notikušo ir sākts kriminālprocess par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā. Par šādu nodarījumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz desmit gadiem.

Nozieguma izdarīšanas motivācija vēl tiekot skaidrota, taču viena no galvenajām versijām ir tāda, ka nodarījums veikts, “pamatojoties uz naidu pret Latvijas valsti, iedzīvotājiem, brīvību un muzeju kā objektu”. Tiek izmeklēts, vai tas bija individuāli motivēts noziegums, vai arī tam uz noziedzīgo darbību pastrādātajiem bijusi arī kāda “ietekme no malas”, tostarp, no Krievijas, tāpēc policija izmeklēšanā sadarbojas ar Valsts drošības dienestu (VDD).

Rīgas pilsētas tiesa aizvadītās nedēļas nogalē piemērojusi apcietinājumu visiem trim par Latvijas Okupācijas muzeja dedzināšanu aizdomās turētajiem cilvēkiem. Tiesa sestdien piemērojusi apcietinājumu vīrietim, kurš šonedēļ iemetis degmaisījumu Latvijas Okupācijas muzeja vadītājas Solvitas Vības kabinetā. Savukārt svētdien tiesa piemērojusi apcietinājumu divām pārējām iesaistītajām personām – vīrietim un sievietei.











Okupācijas muzeja dedzinātājs

Vai piekrītat, ka šis ir teroristisks akts vai vienkārši tīša mantas bojāšana? Šādu jautājumu TV24 raidījums “Preses klubs” uzdeva žurnālistei Elitai Veidemani. Viņa domā, ka tas ir terora akts, tāpēc sākumā bijusi jocīga sajūta, kāpēc tas tiek formulēts tikai kā tīša svešas mantas bojāšana!

“Es atvainojos, tas ir teroristisks akts un tas tā ir arī jākvalificē. Es ļoti ceru, ka tiesa nebūs atkal mīkstčaulīga kā parasti un tomēr uzdāvinās šiem trim neliešiem cietumsodu.

Tā tam vajadzētu notikt, tas būtu loģiski!” saka žurnāliste.

Viņa uzskata, ka “šie cilvēki nav nejauši saskrējuši kopā ar domu tā starp citu iemest Molotova kokteili Okupācijas muzejā. Es domāju, ka viņi rūpīgi plānojuši savu noziegumu. Kas liecina, ka rūpīgi plānots? Jo tas ir realizējies – nakts vidū ar Molotova kokteiļi iemešanu caur izsistu logu, aizdedzināšanu.”

Savukārt Viesturs Zeps, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs, vispirms vēlas pateikties visiem policistiem, kas tik ātri reaģēja un, izmantojot operatīvās darbības metodes, nonāca pie secinājuma, kas ir tie vainīgie.

“Būsim reāli, šī nav kura katra ēka, šis ir Okupācijas muzejs!”

Zeps norāda, ka jālemj, protams, tiesai un advokātiem, un varbūt šis viss nav klasificējams kā vienkārši garāmejošs huligānisma akts, bet kaut kas mazliet nopietnāks patiesībā.

“Skumji dzirdēt, ka tādas lietas mūsdienās notiek. Tas apdraud plašāku sabiedrību. Ja cilvēki pa pilsētu staigā ar Molotova kokteiļiem un met logos, tad, es domāju, šeit ar visu bardzību ir jālemj par nopietniem sodiem,” uzskata politiķis.















Latvijas Okupācijas muzeja telpās iemests degmaisījums