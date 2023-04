Vēl pat nav scenārija! Bet jau sašūpojušās aktiera Henrija Kevila cerības kļūt par nākamo superaģentu Džeimsu Bondu, jo pulkstenis tikšķ…

Foto: AP/SCANPIX Britu aktieris Henrijs Kevils.

Britu aktiera Henrija Kevila (Henry Cavill) cerības kļūt par nākamo varonīgo Aģentu 007 – Džeimsu Bondu – apdraudot ne tikai pašreizējais tā aktuālākais konkurents Ārons Teilors-Džonsons (Aaron Taylor-Johnson). Proti, viss neizskatās tik rožaini, spriežot pēc nesenajiem filmas producentu un aktieru atlases direktora komentāriem, tā vēstī Lielbritānijas medijs “Express”.

Cīņa par Daniela Kreiga (Daniel Craig) līdz šim ieņemto Džeimsa Bonda lomu nesākās tikai tad, kad viņa atveidotais britu slepenais aģenta iemiesojums filmas “Nav laiks mirt” (No time to die ) pašās beigās raķetes trieciena rezultātā beidza savu pastāvēšanu (daudzos mazos gabaliņos). Intriģējošās spekulācijas patiesībā sākās jau 2015. gadā, kad Kreigs izplatīja baumas, ka viņš, iespējams, pēc filmas “Spektrs” (Spectre) iznākšanas vairs neatgriezīsies uz ekrāniem Aģenta Bonda 007 lomā.

Kopš tā laika sākotnējie favorīti Idriss Elba (Idris Elba), Toms Hidlstons (Tom Hiddleston) un Toms Hārdijs (Tom Hardy) ir pakāpeniski izstājušies no cīņas, savukārt britu aktieris Henrijs Kevils lēnām un stabili izvirzījās priekšplānā. Viņš arī bija otrā izvēle aiz Kreiga 2005. gadā un pēdējos gados ir atklāti runājis par savām cerībām saņemt savu otro iespēju. Tomēr Kevilam kā jau visiem tikšķ pulkstenis… Elbam šogad apritēs 51 gads, bet savukārt Tomam Hārdijam – 46.

Bonda producenti Barbara Brokoli un viņas pusbrālis Maikls G. Vilsons pagaidām ir paziņojuši tikai to, ka meklēs britu aktieri, turklāt varonis palikšot vīrietis, taču – viņš varētu būt jebkuras tautības. Tomēr paziņojumi no Holivudas arī norādīja uz to, ka tiks meklēti tikai tādi aktieri, kuru augums pārsniedz 180 cm un kuri ir jaunāki par 40 gadiem.

Kevils pēdējos pāris gadus ir bijis Apvienotās Karalistes bukmeikeru likmju augšgalā, taču jaunākās “Coral” likmes liecina, ka viņam ir radusies ļoti nopietna konkurence.

“Coral” pārstāvis Džons Hils sacījis medijam “Express Online” šo: “Henrijs Kevils un Ārons Teilors-Džonsons joprojām tiek cieši saistīti ar nākamā Džeimsa Bonda lomu. Abi aktieri atbilst visām lomai paredzētajām prasībām, tāpēc nav pārsteigums, ka viņi abi gūst spēcīgu atbalstu mūsu prognozēs. Patiesībā Kevils vairs nav nepārprotami priekšgalā, un tagad viņa un 32 gadus vecā sāncenša angļu aktiera Teilora-Džonsona izredzes saņemt lomu ir 5 pret 2.

Jaunākās likmes tiek liktas arī uz Džeimsu Nortonu (James Norton) 11 pret 4, seriāla Bridžertona (Bridgerton) varoni Regē-Džīnu Peidžu (Rege-Jean Page) 8 pret 1, Tomu Hārdiju (Tom Hardy) – 9 pret 1. Džeka Loudena (Jack Lowden) izredzes ir 10 pret 1, bet seriāla “Poldarks” (Poldark) telojošā Aidana Tērnera (Aidan Turner) iespējas saņemt Bonda lomu tiek vērtēta vien kā 16 pret 1.

Kevila pozīcija var šķist spēcīga. Galu galā viņš nesen ir atbrīvojies no divām galvenajām saistībām savā līdzšinējā karjerā – Supermena (Superman) un Ragaņa (the Witcher). Viņš ir pierādījis sevi gan salīdzinoši vieglos scenārijos filmā “Vīrs no U.N.C.L.E” (The Man From UNCLE), gan arī tādā asa sižeta filmā kā “Neiespējama misija” (Mission Impossible).

Tomēr šogad Kevilam aprit 40 gadi un jebkuram aktierim, kurš uzņemsies Bonda lomu, potenciāli būs jāvelta tai līdz pat desmit gadiem. Sākotnēji tika sagaidīts, ka jaunās Bonda filmas mašinērija sāks darboties uzreiz tiklīdz būs beigusies iepriekšējās Bonda filmas “Nav laiks mirt” (No time to die) izrādīšana kinoteātros. Tāpēc daudzi gaidīja jaunumus jau pagājušā gada beigās vai šā gada sākumā. Tomēr februārī Brokoli sniedza īsu, bet kodolīgu informāciju par spekulācijām, kurš varētu attēlot Bondu jaunajā filmā: “Nē, mēs vēl neesam sākuši atlasi. Nav pat scenārija.”

Turklāt kastinga direktore Debija Makvīliamsa (Debbie McWilliams) nesen arī pavēstīja medijam “Radio Times”: “Pašlaik nenotiek sarunas.”

Barbara Brokoli ir aktīvi iesaistīta citos projektos. “Ziniet, tas nav nekas neparasts, ka starp dažādām bondiādēm var būt diezgan ilgs pārtraukums, zināmākais līdz šim ir bijis līdz pat piecu gadu ilgam pārtraukumam starp filmām. Tātad, nē, pagaidām nav nekādu jaunumu,” teikusi Makvīliamsa.

Pēc piecu gadu ilga pārtraukuma, ja to rēķina no pēdējās Bonda filmas “Nav laiks mirt” iznākšanas uz ekrāniem, Kevilam būs jau 43 gadi, savukārt Teiloram-Džonsonam (Taylor-Johnson) joprojām tikai 36. Pēkšņi tomēr sāk izskatīties pēc tā, ka britu aktierim Kevilam tomēr varētu arī vairs nebūt laika…

