"Vēl priekšā izaicinājumi ar lietu, spēcīgu vēju un krusu!" Eksperti par vasarāju ražas prognozēm







Karstais un sutīgi siltais laiks šogad veicinājis vasarāju pārlieku strauju attīstību un dažādu kaitēkļu savairošanos, tādēļ vasarāju ražas prognoze pašlaik ir visai piesardzīga, aģentūrai LETA atklāja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālisti.

Saskaņā ar LLKC rīcībā esošo informāciju, patlaban vasarāji Latvijā iesēti nedaudz vairāk kā 293 000 hektāru, kur vislielāko platību jeb 113 180 hektārus aizņem vasaras kvieši. LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis norādīja, ka mitrajā un vēsajā maijā vasaras kvieši, tāpat kā pārējie vasarāji, labi ceroja, vedinot uz labām ražas prognozēm, taču pašlaik, lielā karstuma ietekmē, vieglākās augsnēs vasarāji sāk ciest no mitruma trūkuma.

“Vēl priekšā izaicinājumi ar lietu, spēcīgu vēju un krusu, kas noteikti ietekmēs ražu un to, ko no tiem varēsim iegūt,” uzsvēra Balodis.

Līdztekus nevienmērīgajiem laikapstākļiem, vasarāji pašreiz piedzīvo masveida kaitēkļu – spīduļu, laputu, lapgraužu – uzbrukumus, ar kuriem cīnīties ir ļoti grūti, jo pārlieku augstā gaisa temperatūra nav piemērota augu aizsardzības līdzekļu pielietošanai. Karstā laika ietekmē augi steidz stiebrot un vārpot, vienlaikus tie nepagūst izziedēt, jo ziedi karstumā nobirst un neveidojas pākstis. Piemēram, pupām tas nozīmē ražas samazinājumu.

LLKC pašreizējā ražas prognoze liecina, ka Zemgalē un Pierīgā vasaras kviešu ražība varētu būt 4,6 tonnas no hektāra, bet Latgalē ap četrām tonnām no hektāra. Vasaras rapša ražība svārstās no 1,8 tonnām hektārā Latgalē, 1,5 tonnām no hektāra Kurzemē, Vidzemē un Pierīgā, savukārt Zemgalē, kur vasaras rapša platības ir nelielas, patlaban tiek prognozēta raža līdz 1,3 tonnām no hektāra.

Vispiesardzīgākās prognozes LLKC pašlaik izsaka griķiem, kas Latvijā aizņem aptuveni 20 000 hektāru. Griķu ražība patlaban tiek aplēsta 0,8 tonnas no hektāra apmērā. Savukārt vidējā kartupeļu ražība paredzēta 24 tonnu apmērā no hektāra.

Augkopības speciāliste Ilze Skudra norādīja, ka netipiska situācija ar pārlieku mitrumu šopavasar bija izveidojusies Latgalē. “Dažas saimniecības tikai ap Jāņiem vispār ko varēja iesēt – sēts mitrā augsnē, tādēļ sējums neizlīdzināts. Lai gan vasaras kvieši labi sacerojuši, tos tāpat apdraud kaitēkļi un slimības. Nevienmērīgi aug arī kartupeļi – dažviet vagās vēl stāvēja ūdens,” komentēja Skudra.

Kultūraugu ražas prognozēšanu LLKC Augkopības nodaļas speciālisti veic, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem “Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība”. Kultūraugu ražības prognozes tiek veiktas desmit galvenajiem Latvijā audzētajiem kultūraugiem: ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim un kartupeļiem.

Prognozes tiek veiktas trīs reizes, tostarp divas reizes tiek apsekoti kultūraugi uz lauka, bet trešo reizi pēc kultūraugu novākšanas tiek veikta aptauja par iegūto ražību. Ziemājiem prognozes tiek veiktas maijā, jūlijā un augustā, vasarājiem jūnijā, augustā un septembrī, kamēr kartupeļiem jūlijā, augustā un oktobrī.

LLKC darbojas kopš 1991.gada. Tā mērķis ir veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas, nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju visos Latvijas novados, paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju Eiropas Savienībā un organizēt Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālākizglītību.