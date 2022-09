Veldre: “Es aicinātu sabiedrībā padomāt, vai visiem cilvēkiem vajag augstāko izglītību!” Ieteikt







Viena no šīs nedēļas “karstajām” tēmām ir arī par to, vai augstākajai izglītībai visiem ir jābūt par maksu. Par to saruna notikusi arī TV24 “Preses klubā”.

Atgādinām šīs nedēļas ziņu! Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), vērtējot iespējas turpmākai augstākās izglītības finansēšanai, izskata variantu atteikties no budžeta un maksas studiju vietu sistēmas augstskolās, tā vietā ieviešot līdzmaksājumus vairumam studējošo, aģentūra LETA noskaidroja IZM.

Šo tēmu raidījumā komentējis Vinets Veldre datu analītiķis, veselības ministrs (2007), aizsardzības ministrs (2007-2009).

Pirmkārt, viņš uzsver, ka cilvēkiem, kas izvēlas studēt otrajā, trešajā vai nākamajā augstskolā, to noteikti nevajadzētu vairs ļaut darīt par valsts līdzekļiem. Pietiek!

Bet viņš saka vēl ko: “Bet es aicinātu padomāt sabiedrībā, vai visiem cilvēkiem vajag augstāko izglītību.”

“Jā, varbūt skarbi skan, bet es nedomāju, ka vajag. Citās valstīs arī tā nav. Protams, ja valsts ir ražotspējīga, mums ir tik daudz rūpnīcu, vairāk nekā lielveikalu, un nodokļu ir vairāk ieņēmumu nekā mēs spējam notērēt, tad mēs to varētu darīt. Šobrīd neredzu tādu iespēju.”